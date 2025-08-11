Acuzații fără precedent din partea unui ministru din Europa față de guvernul Netanyahu: „Și-a pierdut raţiunea”

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că guvernul israelian "şi-a pierdut raţiunea şi umanitatea" în ceea ce priveşte situaţia din Fâşia Gaza şi a menţionat posibilitatea impunerii unor sancţiuni, într-un interviu publicat luni în cotidianul La Stampa.

"Ceea ce se întâmplă este inacceptabil. Nu nu ne confruntăm cu o operaţiune militară cu daune colaterale, ci cu o pură negare a legii şi a valorilor care stau la baza civilizaţiei noastre", a argumentat Crosetto.

"Suntem angajaţi în ceea ce priveşte acordarea de ajutor umanitar, dar dincolo de condamnare, noi trebuie acum să găsim o modalitate de a-l forţa" pe premierul israelian Benjamin Netanyahu "să gândească limpede", a adăugat el, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Întrebat despre posibile sancţiuni internaţionale împotriva Israelului, ministrul a declarat că "ocuparea Gazei şi anumite acte grave din Cisiordania marchează" o intensificare a acţiunilor militare "în faţa cărora trebuie luate decizii".

"(Acestea) nu ar fi împotriva Israelului, ci o modalitate de a salva acest popor de un guvern care şi-a pierdut raţiunea şi umanitatea", a continuat Crosetto.

"Trebuie să facem întotdeauna distincţia între guverne şi state, precum şi popoare şi religiile pe care le practică. Acest lucru este valabil şi pentru Netanyahu şi pentru (preşedintele rus Vladimir) Putin, ale căror metode au devenit acum periculos de similare", a concluzionat ministrul italian.

Guido Crosetto a reacţionat la planul guvernului lui Netanyahu de a prelua controlul asupra oraşului Gaza şi de a viza ultimele bastioane ale Hamas, un plan care a atras critici la nivel internaţional. Prim-ministrul israelian, la rândul său, susţine că această opţiune este "cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului" împotriva Hamas în Gaza.

Italia a refuzat să se alăture altor naţiuni în recunoaşterea unui stat Palestina. Crosetto a apărat decizia, spunând că "recunoaşterea unui stat care nu există riscă să devină o provocare politică într-o lume care moare din cauza provocărilor".

