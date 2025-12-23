Live TV

Video Acuzațiile de corupție la adresa vicepremierului albanez Belinda Balluku au declanșat proteste antiguvernamentale la Tirana

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1061161937
Echipele de securitate la datorie în timp ce protestatarii, care cer demisia prim-ministrului Edi Rama, aruncă cocktailuri Molotov către biroul prim-ministrului din Tirana, Albania, pe 22 decembrie 2025. Foto: Olsi Shehu / Anadolu / Profimedia

Protestatarii din Tirana au aruncat luni cu sticle incendiare în clădirea unde se află biroul prim-ministrului albanez Edi Rama, cerând demisia guvernului după ce procurorii au pus-o sub acuzare pe viceprim-ministrul Belinda Balluku pentru presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters.

Tensiunile politice din Albania s-au intensificat în ultimele săptămâni după ce au fost formulate acuzaţii împotriva viceprim-ministrului Belinda Balluku. Împreună cu mai mulţi funcţionari şi companii private, ea a fost acuzată că a utilizat fonduri de stat pentru a favoriza anumite companii în proiecte majore de infrastructură, scrie News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Balluku conduce Ministerul Infrastructurii, care gestionează proiecte în valoare de sute de milioane de euro, precum drumuri, poduri şi tuneluri.

Ea a spus despre acuzaţiile care i-au fost aduse luna trecută în parlament că sunt „calomnii, insinuări, jumătăţi de adevăruri şi minciuni” şi a declarat că va coopera pe deplin cu justiţia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Procuratura Specială, însărcinată cu combaterea corupţiei şi a crimei organizate, a solicitat parlamentului să-i ridice imunitatea lui Balluku în această săptămână şi să permită arestarea ei. Nu este clar când se aşteaptă votul parlamentului, unde partidul de guvernământ al lui Edi Rama deţine majoritatea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În timp ce protestatarii aruncau sticle incendiare luni, poliţia în echipament antirevoltă a protejat clădirea guvernului, dar nu a respins protestatarii.

„Ne-am săturat, pentru că este vorba de zeci şi sute de milioane de euro furaţi, iar ea nu demisionează. Este ruşinos”, a declarat protestatarul Arben Sulo.

Citește și:

VIDEO Bătaie generală în parlamentul albanez. Deputații și-au împărțit pumni și au aprins fumigene

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
3
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron. Reacția...
Germany Russia Ukraine War
4
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
5
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Scene neobișnuite la Bruxelles. Foto Instagram
Câțiva locuitori din Bruxelles au venit să culeagă cartofii de pe marginea drumului, după ce protestatarii îi aruncaseră din tractoare
albania
Bătaie generală în parlamentul albanez. Deputații și-au împărțit pumni și au aprins fumigene
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e de ce nu reușim să rezolvăm o faptă de corupție în 15 ani”
proteste slovacia avertizori integritate
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor de integritate, după proteste în toată țara
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
Premierul Ilie Bolojan consideră că faptele de corupție gravă nu ar trebui să se prescrie
Recomandările redacţiei
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România...
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă...
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea...
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, în linie dreaptă: ce se întâmplă cu salariile...
Ultimele știri
Accident pe A1, în județul Sibiu: patru răniţi, printre care doi copii, după ciocnirea a două microbuze
Meteorologii anunță vreme mai rece decât în mod normal până pe 19 ianuarie. Estimări pentru următoarele patru săptămâni
Norocul unor spanioli: au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun. În vară, orășelul lor a fost devastat de un incendiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie
Fanatik.ro
Pe ce loc a terminat România anul 2025 în clasamentul FIFA! Cum stă Turcia, adversara din barajul pentru Cupa...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Câți bani aduc la buget locuințele de protocol ale statului. Sume în scădere pentru instituția care...
Adevărul
Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Zegrean, ironic cu judecătorii care au cerut să fie luați din benzinării și duși la Cotroceni: „Dacă sunt așa...
Newsweek
Guvernul anunță, azi, cât va fi, în 2026, punctul de pensie. 4.700.000 pensionari afectați, Câți bani se pierd
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...