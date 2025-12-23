Protestatarii din Tirana au aruncat luni cu sticle incendiare în clădirea unde se află biroul prim-ministrului albanez Edi Rama, cerând demisia guvernului după ce procurorii au pus-o sub acuzare pe viceprim-ministrul Belinda Balluku pentru presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters.

Tensiunile politice din Albania s-au intensificat în ultimele săptămâni după ce au fost formulate acuzaţii împotriva viceprim-ministrului Belinda Balluku. Împreună cu mai mulţi funcţionari şi companii private, ea a fost acuzată că a utilizat fonduri de stat pentru a favoriza anumite companii în proiecte majore de infrastructură, scrie News.ro.

Balluku conduce Ministerul Infrastructurii, care gestionează proiecte în valoare de sute de milioane de euro, precum drumuri, poduri şi tuneluri.

Ea a spus despre acuzaţiile care i-au fost aduse luna trecută în parlament că sunt „calomnii, insinuări, jumătăţi de adevăruri şi minciuni” şi a declarat că va coopera pe deplin cu justiţia.

Procuratura Specială, însărcinată cu combaterea corupţiei şi a crimei organizate, a solicitat parlamentului să-i ridice imunitatea lui Balluku în această săptămână şi să permită arestarea ei. Nu este clar când se aşteaptă votul parlamentului, unde partidul de guvernământ al lui Edi Rama deţine majoritatea.

În timp ce protestatarii aruncau sticle incendiare luni, poliţia în echipament antirevoltă a protejat clădirea guvernului, dar nu a respins protestatarii.

„Ne-am săturat, pentru că este vorba de zeci şi sute de milioane de euro furaţi, iar ea nu demisionează. Este ruşinos”, a declarat protestatarul Arben Sulo.

