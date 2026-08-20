A durat aproape patru ani, dar anchetatorii germani strâng în sfârșit lațul în jurul unora dintre persoanele pe care le consideră responsabile de aruncarea în aer a conductelor subacvatice de gaze Nord Stream 1 și 2 din Rusia, în 2022, scrie The Times, care adaugă că Berlinul se confruntă cu întrebări privind motivul pentru care finanțează o țară care a aruncat în aer o componentă vitală a infrastructurii sale.

Luni, Volodimir Juravlev, un instructor de scufundări ucrainean, a fost arestat în Pula, orașul croat de pe coasta Adriaticii. Se afla acolo pentru a lucra ca consultant la filmul „Snake Island”, cu Sean Penn și Adrien Brody în rolurile principale și regizat de Doug Liman, cunoscut pentru filmele de acțiune din seria „Jason Bourne”. Filmul urma să dramatizeze sabotajul conductelor Nord Stream, presupusa infracțiune pentru care Zhuralev a fost reținut. El va fi extrădat în Germania.

Peste două luni, presupusul său complice, Serhii Kuzniețov, un fost ofițer de contrainformații din cadrul serviciului de securitate ucrainean SBU, va fi judecat la Hamburg. El este acuzat de crime de război, printre care se numără distrugerea unui edificiu și atacarea proprietăților civile.

Patru cuvinte din anunțul procurorului federal german privind acuzațiile aduse lui Kuznietsov prefigurează atmosfera de disconfort politic care îi așteaptă atât pe Germania, cât și pe Ucraina: se spune că acesta ar fi acționat im Auftrag staatlicher Stellen, la ordinul autorităților de stat.

Dacă această afirmație extrem de delicată se va dovedi a fi adevărată, guvernul german va trebui să explice de ce continuă să transfere aproximativ echivalentul bugetului anual al ministerului său al transporturilor către o țară care a distrus o componentă esențială a infrastructurii sale energetice.

Consecințele s-ar extinde mult dincolo de granițele Germaniei. Relația dintre Berlin și Kiev a fost rareori ușoară, dar în ultimii ani a reprezentat punctul central al sprijinului occidental acordat Ucrainei.

De la revenirea președintelui Trump la Casa Albă anul trecut, Germania a preluat locul Americii ca cea mai mare sursă de ajutor bilateral pentru Ucraina, în termeni absoluți.

În ultimele 20 de luni, Germania a donat armament în valoare de cel puțin 12 miliarde de euro și s-a angajat să ofere un pachet de 23 de miliarde de euro în următorii doi ani. În timp ce Berlinul ezita cândva să trimită o mână de tancuri și obuziere, acum finanțează dezvoltarea dronelor ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune.

Tentativa de atac cu drone asupra unui avion de transport ucrainean la aeroportul din Leipzig, din această lună, nu a făcut decât să sublinieze rolul Germaniei ca nod logistic pentru fluxul de muniții către Ucraina, rol care este al doilea ca importanță după cel al Poloniei.

Acest aranjament este reciproc. Industria de armament în plină expansiune a Germaniei este strâns legată de cea a Ucrainei.

Generalii și directorii din domeniul apărării din Germania primesc nu doar informații detaliate și clasificate privind performanța armelor lor, ci și tehnologii valoroase dezvoltate de ucraineni.

Armata ucraineană împărtășește forțelor armate germane date de pe câmpul de luptă provenite din sistemul său de comandă și control „Delta” și din suita de țintire bazată pe inteligență artificială „Avenger”.

Acordurile de producție comună sunt numeroase, în special pentru drone și software-ul aferent. Fire Point, producătorul unor drone și rachete de lovitură la distanță dintre cele mai eficiente din Ucraina, poartă discuții cu mai multe companii germane privind o posibilă colaborare.

Toate acestea înseamnă că ancheta amănunțită și atenția intensă a opiniei publice asupra rolului pe care l-a jucat, dacă este cazul, statul ucrainean în atentatele asupra conductei Nord Stream va fi extrem de incomodă pentru ambele țări.

Președintele Zelenski și guvernul său au negat întotdeauna orice implicare în atac. Cu toate acestea, dovezile contrare se acumulează, așa cum a documentat jurnalistul Bojan Pancevski în recenta sa carte „The Nord Stream Conspiracy” (Conspirația Nord Stream, n.r.).

În cazul în care instanța din Hamburg va constata că Kuzniețov și complicii săi au acționat la ordin oficial, acest lucru va întări poziția celor din Germania care susțin că țara lor se opune inutil Rusiei în numele unui stat care a comis un act de război împotriva unei rute vitale pentru importurile de gaze.

Dacă acest lucru ar fi problematic pentru Kiev, ar fi cu adevărat chinuitor pentru coaliția de guvernare de la Berlin, care trebuie să mențină un echilibru delicat între asigurarea faptului că se vede că se face dreptate și menținerea consensului public pentru politica Germaniei față de Ucraina.

Partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD), care militează pentru încetarea tuturor ajutoarelor acordate Ucrainei și restabilirea imediată a relațiilor cu Rusia, ar exploata fără milă situația și ar acuza guvernul că prejudiciază în mod imprudent interesele naționale fundamentale în materie de securitate energetică și geopolitică.

Germania se află într-o poziție delicată față de vecinii săi. Atât Suedia, cât și Danemarca și-au încheiat rapid anchetele penale privind atentatele cu bombă, care au avut loc în zonele lor economice exclusive, fără a identifica public vreun suspect.

Polonia, care s-a opus implacabil proiectului Nord Stream încă de la început, a fost la un pas de a aproba fără rezerve atacul.

În octombrie anul trecut, un tribunal din Varșovia a refuzat extrădarea lui Juravlev către Germania, emițând o hotărâre extraordinară potrivit căreia conducta fusese o țintă legitimă în contextul războiului defensiv al Ucrainei.

Acest lucru este în concordanță cu opinia tacită, larg răspândită în Polonia și în mai multe alte state de pe flancul estic al NATO, conform căreia atacatorii ucraineni care sabotează bunurile rusești din Marea Baltică și Marea Mediterană fac, în esență, lucrarea lui Dumnezeu, și să le fie cu noroc.

Pentru Germania, niciuna dintre aceste abordări nu a reprezentat cu adevărat o opțiune viabilă. Obsesia țării pentru respectarea procedurilor legale a împiedicat orice încercare de a mușamaliza problema. Curentele pacifiste și rusofile din opinia publică ar fi sancționat orice lider politic care ar fi încercat să susțină că bombardamentul a fost justificat.

Astfel, a rămas doar această anchetă lungă și anevoioasă, care este pe cale să intre într-un act final chinuitor.

Editor : B.E.