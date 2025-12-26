Adjunctul lui Lavrov: Rusia și SUA sunt mai aproape de rezolvarea conflictului din Ucraina. „25 decembrie va rămâne în memoria noastră”

Moscova și Washingtonul sunt mai aproape de rezolvarea conflictului ucrainean. Anunțul a fost făcut de ministrul adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, în cadrul emisiunii „60 de minute” de pe postul de televiziune Rossiya-1 .

El a sugerat că 25 decembrie 2025 va rămâne în memoria noastră ca momentul de referință în care părțile s-au apropiat de o soluționare. „Dacă vom putea face efortul final și vom ajunge la un acord depinde de voința politică a acelei părți”, a spus diplomatul, menționând că Ucraina și sponsorii săi din UE, care nu sunt dedicați unei soluționări, și-au intensificat eforturile de a „torpila acordul”, scrie TASS.

Riabkov constată că textul prezentat în această săptămână de Kiev este „radical diferit” de ceea ce Moscova a negociat cu americanii.



„De munca noastră şi de voinţa politică a celeilalte părţi va depinde capacitatea noastră de a face ultimul efort şi de a ajunge la un acord. În special într-un context în care Kievul şi sponsorii săi, în special din sânul Uniunii Europene, care nu sunt favorabili unui acord, şi-au intensificat eforturile pentru a-l torpila", a declarat Riabkov.



„Fără o soluţionare adecvată a problemelor care sunt la origine acestei crize, va fi pur şi simplu imposibil să se ajungă la un acord definitiv”, a adăugat Riabkov, făcând apel „să se rămână în limitele fixate” de summitul între preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump din Alaska din august 2025, în lipsa cărora „niciun acord nu va putea fi încheiat”.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a menționat că planul de pace al SUA pentru Ucraina este un proces „nu pentru divertismentul public, ci pentru o muncă meticuloasă și minuțioasă care ar trebui să dea un rezultat pozitiv”.

Termenii acordurilor

Riabkov consideră că este nepotrivit să se vorbească despre termene limită pentru finalizarea înțelegerii, deoarece intervalele de timp și termenele limită artificiale nu încurajează munca reală. El consideră că „nu ar trebui să ne uităm la calendar”, ci mai degrabă să ne concentrăm asupra conținutului.

Diplomatul a subliniat că Rusia este pe deplin pregătită și că se așteaptă o abordare similară și din partea celeilalte părți.

Ministrul adjunct de Externe a menționat că „unii vorbesc demagogic despre alte termene limită”, susținând că Moscova „poate pune capăt acestui conflict mâine”.

„Aceasta este o modalitate josnică de a pune problema, negând complet tot ceea ce am explicat Occidentului și întregii comunități internaționale ani de zile, prin lungi sesiuni de negociere și discursuri de la platforme de nivel înalt: fără o soluție adecvată la problemele care stau la baza acestei crize, care necesită soluții, nu se va ajunge la un acord final”, a declarat Riabkov.

Noua versiune a planului american

Volodimir Zelenski a prezentat miercuri noua versiune a planului american, modificată după negocieri cu Kievul în comparaţie cu varianta sa originală făcută publică în urmă cu peste o lună.



Acest nou document în 20 de puncte propune o îngheţare a frontului fără a oferi o soluţie imediată asupra chestiunilor teritoriale şi renunţă la două cereri-cheie ale Moscovei: o retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donbas şi un angajament constrângător din punct de vedere juridic al Ucrainei de a nu adera la NATO.



„Acest plan, dacă se poate numi aşa, diferă radical de cele 27 de puncte pe care le-am elaborat în ultimele săptămâni, de la începutul lunii decembrie, în colaborare cu partea americană”, a apreciat Riabkov vineri.

Editor : M.C