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Administraţia Trump a propus o altă soluție în locul interzicerii exporturilor de motorină

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pompa de carburant
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a contactat în ultimele zile directorii mai multor mari rafinării din SUA pentru a afla dacă ar accepta să reducă voluntar exporturile de motorină, în timp ce administraţia Trump caută o alternativă la o interdicţie temporară, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu discuţiile.

Demersul arată opţiunile limitate ale Casei Albe în faţa creşterii puternice a preţurilor carburanţilor, care alimentează inflaţia şi începe să afecteze economia, scrie News.ro.

Motorina a ajuns la aproximativ 6,52 dolari pe galon, iar stocurile americane au coborât săptămâna trecută sub 97 de milioane de barili, cu aproximativ 13% sub media sezonieră a ultimilor cinci ani.

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că susţine restricţionarea exporturilor de motorină, însă Wright a afirmat ulterior că o interdicţie ar fi o idee greşită şi că preferă o soluţie voluntară. Nu este clar ce reduceri le-a solicitat administraţia companiilor şi nici cum ar putea fi monitorizat sau aplicat un asemenea acord.

Industria petrolieră se opune restricţiilor. American Petroleum Institute şi peste 30 de organizaţii din mediul de afaceri, energie şi industrie i-au cerut miercuri lui Trump să respingă limitarea exporturilor. SUA sunt cel mai mare exportator mondial de motorină.

Rafinăriile americane, în special cele de pe coasta Golfului Mexic, produc mai multă motorină decât poate consuma regiunea şi folosesc exporturile pentru surplus. Industria avertizează că restricţionarea acestora ar putea umple capacităţile de stocare şi determina rafinăriile să proceseze mai puţin ţiţei, reducând astfel producţia nu numai de motorină, ci şi de benzină şi combustibil pentru avioane.

„Ironia unei interdicţii americane asupra exporturilor de motorină este că probabil ar creşte costurile pentru consumatorii americani”, a declarat Alan Gelder, de la Wood Mackenzie.

Citgo a avertizat, la rândul său, că o asemenea măsură ar avea consecinţe serioase, în special pentru rafinăriile de pe coasta Golfului Mexic, în timp ce o sursă din industrie a declarat că interesul pentru un program voluntar este limitat.

Editor : C.L.B.

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