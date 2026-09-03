Administrația Trump amenință Smithsonian cu reducerea sprijinului federal. Criticile Casei Albe la adresa instituției

Administrația președintelui american Donald Trump a amenințat că va reduce sprijinul acordat de agențiile federale instituției Smithsonian, într-o nouă escaladare a conflictului dintre Casa Albă și organizația care administrează unul dintre cele mai importante complexe de muzee și centre de cercetare din Statele Unite, relatează joi Reuters.

Amenințarea este formulată într-o scrisoare adresată consiliului de administrație al Smithsonian de secretarul de interne al SUA, Doug Burgum, și de directorul Consiliului pentru Politică Internă al Casei Albe, Vince Haley. Cei doi susțin că agențiile federale „nu pot continua, în deplină conștiință, să sprijine Smithsonian sub conducerea actuală”, inclusiv prin împrumutarea de artefacte pentru expoziții, facilitarea procedurilor de achiziții sau acordarea unor granturi discreționare.

Administrația Trump a amenințat anterior și cu reducerea finanțării federale pentru Smithsonian. Președintele american și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de ceea ce consideră a fi o concentrare excesivă a instituției asupra aspectelor negative ale istoriei americane, în special asupra sclaviei.

Smithsonian este unul dintre cele mai importante complexe muzeale și de cercetare din Statele Unite. Instituția administrează 21 de muzee și galerii, precum și Grădina Zoologică Națională, și reprezintă un spațiu de referință pentru prezentarea și studierea istoriei și culturii americane.

Smithsonian nu a făcut imediat niciun comentariu cu privire la noua scrisoare transmisă de administrația Trump.

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Istoricii și activiștii pentru drepturile civile critică administrația

Atacurile președintelui american asupra Smithsonian au fost criticate de istorici și susținători ai drepturilor civile. Aceștia avertizează că măsurile administrației riscă să anuleze progresele sociale obținute în ultimele decenii și să afecteze modul în care sunt recunoscute și prezentate unele dintre momentele esențiale și dificile ale istoriei Statelor Unite.

Trump a ordonat, de asemenea, instalarea unor panouri în fața Muzeului Național de Istorie Americană al Smithsonian, menite să reflecte criticile administrației sale la adresa instituției. În plus, administrația prezidențială a lansat anul trecut o analiză privind mai multe muzee.

Secretarul Smithsonian Institution, Lonnie Bunch, a respins anterior acuzațiile administrației. El a declarat că un raport al Casei Albe în care Muzeul Național de Istorie Americană era acuzat de „antiamericanism abia disimulat” și „activism politic extrem” reprezintă o caracterizare nedreaptă a activității muzeului.

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Smithsonian, acuzat că ar fi încălcat legile antidiscriminare

Scrisoarea, datată vineri, susține și că Smithsonian ar fi încălcat legile americane privind combaterea discriminării prin anumite practici legate de diversitate. Oficialii administrației Trump au solicitat conducerii Smithsonian să se întâlnească cu reprezentanții Casei Albe pentru a răspunde criticilor formulate în document.

Donald Trump a adoptat măsuri ample împotriva inițiativelor privind diversitatea atât în cadrul administrației federale, cât și în sectorul privat. Președintele american a susținut că astfel de politici pot reprezenta forme de discriminare împotriva persoanelor albe și a bărbaților.

Politica administrației a fost condamnată de activiștii pentru drepturile civile, care susțin că inițiativele privind diversitatea urmăresc să combată inegalități istorice și să răspundă problemelor cu care s-au confruntat grupuri precum minoritățile etnice, comunitatea LGBT și femeile.

Conținutul scrisorii adresate conducerii Smithsonian a fost dezvăluit anterior de revista The Atlantic.

Editor : Ana Petrescu