Administrația Trump anchetează Disney în legătură cu programele de diversitate și incluziune ale companiei

Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) a anunțat deschiderea unei investigații asupra practicilor de diversitate și incluziune ale Disney, într-un semn de presiune din partea administrației Trump asupra firmelor media, relatează BBC.

Președintele Comisiei Federale de Comunicații (FCC), Brendan Carr, a trimis vineri o scrisoare către Disney, notificând compania și unitatea sa ABC News despre această anchetă. El a spus că demersul a fost determinat de îngrijorările că firma promovează diversitatea „într-un mod care nu respectă reglementările guvernamentale”.

Un purtător de cuvânt al Disney a declarat că scrisoarea este analizată în cadrul companiei. „Așteptăm cu interes să colaborăm cu comisia pentru a răspunde întrebărilor acesteia”, a spus el într-o declarație.

Investigația FCC asupra Disney vine în contextul unei acțiuni mai ample de reprimare a practicilor DEI (diversitate, echitate și incluziune) de către administrația Trump, cu efecte resimțite dincolo de granițele SUA.

Companiile franceze cu contracte guvernamentale americane au primit în această săptămână o scrisoare de la ambasada americană în Franța, în care li se solicita să semneze și să se conformeze ordinului executiv al lui Trump, care interzice programele DEI.

Ordinul „se aplică tuturor furnizorilor și prestatorilor de servicii ai guvernului SUA, indiferent de naționalitatea lor și de țara în care își desfășoară activitatea”, se arată în scrisoare, potrivit sursei citate.

Scrisoare către șeful Disney

Într-o scrisoare adresată lui Robert Iger, șeful Disney, președintele FCC a declarat că dorește să se asigure că afacerea media „încetează orice și toate inițiativele discriminatorii, nu doar cu numele”. El a adăugat: „Vreau să văd dacă acțiunile Disney, fie ele în curs de desfășurare sau recent încheiate, respectă în orice moment reglementările FCC”.

Brendan Carr este membru al FCC din 2017 și a fost numit să conducă agenția de către Donald Trump în noiembrie. De când a fost numit în funcție, el a intensificat supravegherea firmelor media, lansând anchete asupra NPR și PBS și cerând informații de la marile companii de tehnologie, inclusiv Apple și Google, despre utilizarea serviciilor care influențează modul în care sunt clasificate articolele de știri.

FCC a anunțat, de asemenea, investigații asupra Verizon și Comcast și a unității sale media NBCUniversal, în legătură cu inițiativele lor DEI.

Disney, cunoscută pentru clasicele sale desene animate și parcurile de distracție, a făcut schimbări la politicile sale DEI la începutul acestui an.

„Deși am văzut rapoarte că Disney a renunțat recent la unele dintre programele sale DEI, rămân îngrijorări semnificative”, a scris Carr în scrisoarea adresată. „Vreau să mă asigur că Disney și ABC nu au încălcat reglementările FCC privind oportunitățile egale de angajare prin promovarea unor forme de discriminare DEI”, a mai declarat el.

Carr a adăugat că dorește informații despre regulile privind reprezentarea diversității în personajele Disney, printre alte inițiative.

Conflicte anterioare cu SUA

Nu este prima dată când Disney este vizată politic într-o anchetă. Anul trecut, compania a acceptat să plătească 15 milioane de dolari pentru a soluționa un proces pentru defăimare intentat de Donald Trump, după ce un jurnalist ABC a spus, în mod fals, că președintele a fost găsit „responsabil pentru viol”.

Un juriu din New York stabilise anterior că Trump era responsabil pentru „abuz sexual”, care are o definiție specifică în dreptul din New York.

Guvernatorul republican din Florida, Ron DeSantis, a avut, de asemenea, conflicte cu Disney, după ce compania a criticat o lege a statului, cunoscută sub numele de „Don’t Say Gay” (Nu spune gay), care restricționează predarea despre sexualitate în școli.

Disney a fost, de asemenea, o țintă pentru conservatori, care o acuză că îmbrățișează mesaje „woke” în filmele sale.

