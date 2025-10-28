Administrația Trump caută viitorul președinte al Rezervei Federale a SUA. Cinci nume sunt pe lista scurtă a președintelui american

Administrația președintelui Donald Trump a început deja căutarea viitorului președinte al Rezervei Federale a SUA (Fed), funcție-cheie pentru economia americană și pentru piețele globale, potrivit declarațiilor făcute de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei la bordul avionului Air Force One.

Pe lista scurtă se află cinci candidați, potrivit echipei de la Trezorerie care coordonează selecția.

De ce contează? Șeful Rezervei Federale are o influență uriașă asupra piețelor financiare mondiale. Doar câteva cuvinte rostite într-o conferință de presă pot muta miliarde de dolari.

O decizie cu impact global

Trump nu și-a ascuns niciodată nemulțumirea față de actualul președinte al Fed, Jerome Powell, al cărui mandat se încheie în luna mai 2026.

De-a lungul anilor, președintele Donald Trump l-a criticat dur pe Powell pentru că nu a redus suficient de repede dobânzile și chiar a sugerat, de mai multe ori, că ar putea să-l demită sau să-l forțeze să plece.

Potrivit unor surse citate de publicațiile americane, Trump ar putea anunța nominalizarea noului șef Fed încă din luna decembrie, „înainte de Crăciun”, potrivit secretarului Trezoreriei, mai devreme decât a făcut-o oricare alt președinte înainte ca mandatul în funcție să expire.

Mișcare ce ar putea crea o situație neobișnuită: luni de zile în care politica economică a SUA ar fi marcată de două voci puternice, pe de o parte Jerome Powell aflat încă la conducerea Fed, și „viitorul președinte din umbră”, desemnat de Donald Trump.

Care sunt profilele celor cinci candidați

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, care coordonează procesul de selecție, a declarat că a intervievat aproximativ 12 persoane în jurul sărbătorii de Labor Day (Ziua Muncii), la începutul luni septembrie, scrie Yahoo Finance.

Între timp, lista s-a restrâns la cinci candidați care provin din administrația federală, din mediul privat, ba chiar din interiorul Rezervei Federale.

„Am ajuns la cinci. (...) Vom face o a doua rundă și sperăm să prezentăm o listă bună președintelui Trump imediat după Ziua Recunoștinței”, a declarat Bessent reporterilor, alături de președintele Trump, la bordul avionului Air Force One. „În cele din urmă, alegerea îi va aparține.”

Confirmare în Senat și provocări economice

Oricine va fi nominalizat va trebui confirmat de Senatul SUA, controlat de republicani, și va prelua conducerea Fed într-un moment dificil.

Economia americană se confruntă cu riscuri de inflație ridicată și creștere economică lentă, pe fondul politicilor economice agresive promovate de administrația Trump.

Cine va fi următorul președinte al Rezervei Federale?

Pe lista scurtă a președintelui Donald Trump se află Kevin Warsh, fostul guvernator al Fed; Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național și Chris Waller, actualul guvernator al Fed.

Celălalte două persoane sunt Michelle Bowman, alt guvernator al Fed și Rick Rieder, directorul de investiții al BlackRock.