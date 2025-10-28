Live TV

Administrația Trump caută viitorul președinte al Rezervei Federale a SUA. Cinci nume sunt pe lista scurtă a președintelui american

Andreea Dobra Data publicării:
U.S. President Trump visits Japan
Președintele SUA, Donald Trump, la bordul Air Force One. Foto: Reuters
Din articol
O decizie cu impact global Care sunt profilele celor cinci candidați Confirmare în Senat și provocări economice Cine va fi următorul președinte al Rezervei Federale?

Administrația președintelui Donald Trump a început deja căutarea viitorului președinte al Rezervei Federale a SUA (Fed), funcție-cheie pentru economia americană și pentru piețele globale, potrivit declarațiilor făcute de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei la bordul avionului Air Force One.

Pe lista scurtă se află cinci candidați, potrivit echipei de la Trezorerie care coordonează selecția.

De ce contează? Șeful Rezervei Federale are o influență uriașă asupra piețelor financiare mondiale. Doar câteva cuvinte rostite într-o conferință de presă pot muta miliarde de dolari.

O decizie cu impact global

Trump nu și-a ascuns niciodată nemulțumirea față de actualul președinte al Fed, Jerome Powell, al cărui mandat se încheie în luna mai 2026.

De-a lungul anilor, președintele Donald Trump l-a criticat dur pe Powell pentru că nu a redus suficient de repede dobânzile și chiar a sugerat, de mai multe ori, că ar putea să-l demită sau să-l forțeze să plece.

Potrivit unor surse citate de publicațiile americane, Trump ar putea anunța nominalizarea noului șef Fed încă din luna decembrie, „înainte de Crăciun”, potrivit secretarului Trezoreriei, mai devreme decât a făcut-o oricare alt președinte înainte ca mandatul în funcție să expire.

Mișcare ce ar putea crea o situație neobișnuită: luni de zile în care politica economică a SUA ar fi marcată de două voci puternice, pe de o parte Jerome Powell aflat încă la conducerea Fed, și „viitorul președinte din umbră”, desemnat de Donald Trump.

Care sunt profilele celor cinci candidați

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, care coordonează procesul de selecție, a declarat că a intervievat aproximativ 12 persoane în jurul sărbătorii de Labor Day (Ziua Muncii), la începutul luni septembrie, scrie Yahoo Finance.

Între timp, lista s-a restrâns la cinci candidați care provin din administrația federală, din mediul privat, ba chiar din interiorul Rezervei Federale.

„Am ajuns la cinci. (...) Vom face o a doua rundă și sperăm să prezentăm o listă bună președintelui Trump imediat după Ziua Recunoștinței”, a declarat Bessent reporterilor, alături de președintele Trump, la bordul avionului Air Force One. „În cele din urmă, alegerea îi va aparține.”

Confirmare în Senat și provocări economice

Oricine va fi nominalizat va trebui confirmat de Senatul SUA, controlat de republicani, și va prelua conducerea Fed într-un moment dificil.

Economia americană se confruntă cu riscuri de inflație ridicată și creștere economică lentă, pe fondul politicilor economice agresive promovate de administrația Trump.

Cine va fi următorul președinte al Rezervei Federale?

Pe lista scurtă a președintelui Donald Trump se află Kevin Warsh, fostul guvernator al Fed; Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național și Chris Waller, actualul guvernator al Fed.

Celălalte două persoane sunt Michelle Bowman, alt guvernator al Fed și Rick Rieder, directorul de investiții al BlackRock.

 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
carrefour
2
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
3
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
Digi Sport
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost...
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Kremlinul, deranjat de „limbile străine de pe front”. Peskov: „Armata...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că...
Viktor Orban cu figura dezamagita
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile...
Ultimele știri
Bărbatul acuzat de uciderea lui Shinzo Abe a pledat vinovat. Motivul pentru care fostul premier japonez a fost asasinat
Microsoft a încheiat un acord cu OpenAI, prin care va avea o participație de 27% în cadrul companiei. Care este valoarea tranzacției
Accident cu doi morţi în judeţul Iaşi. Un BMW s-a ciocnit cu un TIR, după ce şoferul autoturismului a depăşit pe linie continuă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”
U.S. President Trump visits Japan
Trump se laudă că a trecut printr-o examinare RMN. Acest lucru alimentează speculațiile
Donald Trump Sanae Takaichi
Vizita lui Donald Trump în Japonia: Premierul Sanae Takaichi promite „o nouă epocă de aur” a alianței cu SUA
joe biden - iulie 2025
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator”
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump a ajuns în Japonia, unde va discuta despre comerț și securitate cu premierul Sanae Takaichi, înaintea summitului cu Xi
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în...
Adevărul
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei
Playtech
Grupa I de muncă. Lista completă a beneficiilor oferite de stat
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...