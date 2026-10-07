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Video Administrația Trump își arată din nou sprijinul pentru ambasadoarea SUA în Grecia. Gestul făcut de Rubio la Atena

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Greece US Rubio
Foto: Profimedia
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Secretarul american de stat Marco Rubio a ajuns în Grecia, în cadrul unui turneu european. A fost deja în Islanda și va merge apoi și în Portugalia. A fost primit pe aeroport de ambasadoarea Statelor Unite la Atena, Kimberly Guilfoyle, aflată în centrul unui scandal legat de căderea guvernului de la București.

Îmbrățișarea de la sosire întărește și pe cale vizuală faptul că administrația Trump o sprijină ferm pe șefa misiunii la Atena. Guilfoyle este implicată într-un scandal după informațiile apărute recent în Wall Street Journal, unde ambasadoarea e citată spunând la un eveniment că Statele Unite pot provoca căderea unui guvern, ca în România.

Casa Albă și Departamentul de Stat și-au coordonat în mod deliberat acțiunile pentru a o proteja. Zilele trecute, Rubio a transmis o declarație în care a lăudat-o pentru că promovează extrem de eficient agenda președintelui și inițiativele energetice ale Statelor Unite.

Executivul român ridicase semne de întrebare în fața prețului ridicat al gazelor pe care vor să ni le vândă americanii.

Editor : M.B.

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