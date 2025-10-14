Administrația Trump lansează un program de 500 de milioane de dolari pentru securitatea anti-drone la Cupa Mondială din 2026

Administrația Trump ia măsuri pentru a fortifica spațiul aerian al SUA împotriva potențialelor amenințări reprezentate de drone înaintea Cupei Mondiale din vara viitoare și a altor evenimente importante, considerând că această tehnologie este necesară atât pentru a consolida securitatea, cât și pentru a depăși concurența străină în domeniul tehnologiei aviatice, potrivit POLITICO.

Statele Unite vor aloca 500 de milioane de dolari pentru consolidarea măsurilor de securitate anti-drone în perspectiva Cupei Mondiale FIFA 2026, a anunțat marți Andrew Giuliani, directorul grupului de lucru al Casei Albe pentru acest eveniment.

Turneul va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada, dar cele 11 orașe americane care organizează meciuri vor beneficia direct de acest sprijin, menit să prevină amenințările reprezentate de drone.

Fondurile vor fi distribuite prin Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), în cadrul programului legislativ „One Big Beautiful Bill”, adoptat în iulie 2025. Potrivit Politico, fiecare stat american va primi o sumă minimă, chiar dacă nu găzduiește meciuri ale Cupei Mondiale sau evenimente dedicate împlinirii a 250 de ani de la fondarea SUA (America 250).

„Dronele au devenit o componentă centrală în planificarea securității pentru Cupa Mondială 2026,” a declarat Giuliani, subliniind că tehnologia de monitorizare a spațiului aerian, colectarea de informații în timp real și capacitatea de reacție rapidă vor fi esențiale pentru prevenirea incidentelor.

Această inițiativă vine pe fondul unor incidente similare în Europa, unde mai multe state – inclusiv Polonia, Estonia și România – au raportat utilizarea suspectă sau ostilă a dronelor în spații publice. La începutul lunii octombrie, zborurile din Munchen au fost suspendate temporar din cauza prezenței dronelor în spațiul aerian.

Experții consideră că astfel de măsuri sunt necesare în contextul global actual, unde dronele pot fi folosite pentru spionaj, sabotaj sau chiar atacuri directe. Prin această investiție majoră, SUA încearcă să creeze un model de securitate integrată pentru marile competiții internaționale, în parteneriat cu autoritățile locale, FIFA și forțele de ordine.

Editor : Marina Constantinoiu