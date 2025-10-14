Live TV

Administrația Trump lansează un program de 500 de milioane de dolari pentru securitatea anti-drone la Cupa Mondială din 2026

Data actualizării: Data publicării:
U.S. President Trump makes an announcement on 2026 FIFA World Cup, at the White House
Președintele Donald Trump, prezentând trofeul Cupei Mondiale FIFA. Foto: Reuters

Administrația Trump ia măsuri pentru a fortifica spațiul aerian al SUA împotriva potențialelor amenințări reprezentate de drone înaintea Cupei Mondiale din vara viitoare și a altor evenimente importante, considerând că această tehnologie este necesară atât pentru a consolida securitatea, cât și pentru a depăși concurența străină în domeniul tehnologiei aviatice, potrivit POLITICO.

Statele Unite vor aloca 500 de milioane de dolari pentru consolidarea măsurilor de securitate anti-drone în perspectiva Cupei Mondiale FIFA 2026, a anunțat marți Andrew Giuliani, directorul grupului de lucru al Casei Albe pentru acest eveniment.

Turneul va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada, dar cele 11 orașe americane care organizează meciuri vor beneficia direct de acest sprijin, menit să prevină amenințările reprezentate de drone.

Fondurile vor fi distribuite prin Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), în cadrul programului legislativ „One Big Beautiful Bill”, adoptat în iulie 2025. Potrivit Politico, fiecare stat american va primi o sumă minimă, chiar dacă nu găzduiește meciuri ale Cupei Mondiale sau evenimente dedicate împlinirii a 250 de ani de la fondarea SUA (America 250).

„Dronele au devenit o componentă centrală în planificarea securității pentru Cupa Mondială 2026,” a declarat Giuliani, subliniind că tehnologia de monitorizare a spațiului aerian, colectarea de informații în timp real și capacitatea de reacție rapidă vor fi esențiale pentru prevenirea incidentelor.

Această inițiativă vine pe fondul unor incidente similare în Europa, unde mai multe state – inclusiv Polonia, Estonia și România – au raportat utilizarea suspectă sau ostilă a dronelor în spații publice. La începutul lunii octombrie, zborurile din Munchen au fost suspendate temporar din cauza prezenței dronelor în spațiul aerian.

Experții consideră că astfel de măsuri sunt necesare în contextul global actual, unde dronele pot fi folosite pentru spionaj, sabotaj sau chiar atacuri directe. Prin această investiție majoră, SUA încearcă să creeze un model de securitate integrată pentru marile competiții internaționale, în parteneriat cu autoritățile locale, FIFA și forțele de ordine.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Propus la Inter, Neymar a primit imediat răspunsul: decizia lui Cristi Chivu
Digi Sport
Propus la Inter, Neymar a primit imediat răspunsul: decizia lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lavinia
Povestea care a făcut statul să-și recunoască greșelile: Lavinia...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane...
alexandru munteanu
Cine ar putea fi următorul premier al Republicii Moldova. Numele...
toamna meteo vreme frig
Un nou val de frig cuprinde România. ANM: Temperaturile vor scădea în...
Ultimele știri
Prima declarație a președintelui scos din propria țară de un avion trimis de către Macron. Mesajul liderului malgaș
Paradoxul României, explicat de Pîslaru: Țara noastră stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să încheie anul cu deficit de 8,4%
Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze cu el: „Ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron, moment viral pe Internet
Donald Trump și Gianni Infantino, la Summit-ul de la Sharm el-Sheikh. Foto: Instagram
Ce căuta șeful FIFA, Gianni Infantino, la summitul de la Sharm el-Sheikh, pentru pacea în Gaza
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Noua strategie a lui Trump pentru a-l înlătura din funcție pe Maduro, în Venezuela
dronef
Armata rusă suferă un număr „anormal de mare” de victime în rândul soldaților uciși în luptă, în timp ce dronele provoacă ravagii
semn de avertizare în apropierea bazei militare Area 51 din Nevada / imagine din avion cu Area 51
Bucăți de avion, o bombă inertă și o investigație FBI. Ce ar putea fi misterioasa aeronavă care s-a prăbușit recent lângă baza Area 51
Partenerii noștri
Pe Roz
Tragedie după o naștere acasă. O mamă de 34 de ani și fetița ei au murit subit, în decurs de câteva zile
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Fanatik.ro
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Obligatoriu pentru toți șoferii să sune la 112 în acest situații. Când trebuie să chemi Polița pentru a evita...
Digi FM
Fiica Danei Rogoz, la primul job la numai 5 ani: "Azi am fost doar mama Liei. Sunt tare mândră de ea"
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Pro FM
Fiica adoptivă a lui Eminem, Alaina, a anunțat că va deveni mamă: „Nu aș putea fi mai recunoscătoare!”
Film Now
Alec Baldwin și fratele său, Stephen, implicați într-un accident în Hamptons. Mașina lor s-a izbit de un...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Catherine Zeta-Jones, înainte de aniversarea a 25 de ani de căsnicie: Îți vine să crezi? Și ziceau că nu vom...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...