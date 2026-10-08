Administrația Trump a suspendat dreptul giganților din domeniul tehnologiei, Microsoft și Adobe, de a sponsoriza lucrătorii cu viză H-1B care solicită cartea verde, a anunțat joi vicepreședintele JD Vance, relatează Reuters.

Vance a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă privind frauda în domeniul vizelor, în cursul căreia a susținut că Microsoft discriminează cetățenii americani, acordând prioritate lucrătorilor străini. Secretarul Muncii, Keith Sonderling, a anunțat ulterior, în cadrul aceluiași eveniment, că departamentul său suspendă, de asemenea, participarea companiei Adobe la program.

„Mesajul nostru către Microsoft este: sunteți o companie americană excelentă, dar trebuie să angajați lucrători americani excelenți”, a declarat Vance, care conduce grupul de lucru antifraudă al administrației, în cadrul conferinței de presă.

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Concomitent, nouă mari universități, inclusiv Harvard, Yale și Stanford, vor fi investigate pentru “aducerea de studenți străini care subminează salariile americanilor”.