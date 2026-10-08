Administrația Trump a suspendat dreptul giganților din domeniul tehnologiei, Microsoft și Adobe, de a sponsoriza lucrătorii cu viză H-1B care solicită cartea verde, a anunțat joi vicepreședintele JD Vance, relatează Reuters.
Vance a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă privind frauda în domeniul vizelor, în cursul căreia a susținut că Microsoft discriminează cetățenii americani, acordând prioritate lucrătorilor străini. Secretarul Muncii, Keith Sonderling, a anunțat ulterior, în cadrul aceluiași eveniment, că departamentul său suspendă, de asemenea, participarea companiei Adobe la program.
„Mesajul nostru către Microsoft este: sunteți o companie americană excelentă, dar trebuie să angajați lucrători americani excelenți”, a declarat Vance, care conduce grupul de lucru antifraudă al administrației, în cadrul conferinței de presă.
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Concomitent, nouă mari universități, inclusiv Harvard, Yale și Stanford, vor fi investigate pentru “aducerea de studenți străini care subminează salariile americanilor”.
Secretarul Muncii, Keith Sonderling, a adăugat că unele dintre cele mai mari firme IT din lume, inclusiv Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL și Capgemini vor fi suspendate din programul PERM, prin care angajatorii solicită o certificare de la Departamentul Muncii care să ateste că nu există niciun lucrător american calificat, dispus sau disponibil pentru un anumit loc de muncă, înainte de a obține cartea verde (drept de ședere și de muncă) pentru un specialist adus din străinătate. „Nu vom mai accepta nicio cerere nouă de certificare și nu vom procesa nicio cerere care se află în prezent în așteptare, care să implice aceste companii”, a mai spus Sonderling.
Deși există numeroase declarații privind prezența masivă a IT-iștilor români în companiile americane, nu există o statistică exactă privind numărul acestora. În schimb, există statistici care arată că circa o mie de studenți români studiază la universitățile americane, iar Administrația Trump pare a-i urmări și pe aceștia, alături de ceilalți studenți internaționali din SUA.
JD Vance a mai spus că nouă universități, inclusiv Harvard, Yale și Stanford, vor fi investigate pentru presupusa aducere de studenți internaționali „pentru a submina salariile americane”. „Vom investiga dacă influența străină, relațiile financiare necorespunzătoare sau abuzul de vize compromit cercetarea finanțată de guvernul federal. Dacă o universitate americană încalcă legea pentru a economisi un dolar, expunând în același timp cercetarea americană unui adversar străin, aceasta nu este excelență academică. Este trădare instituțională”, a completat inspectorul de profil, precizând că cele nouă universități au fost deja citate.