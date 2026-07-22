Administrația Trump nu intenționează să blocheze extrădarea fraților Tate. Sursă Axios: „Rubio crede că sunt niște gunoaie”

Președintele american Donald Trump și secretarul de stat Marco Rubio nu intenționează să blocheze extrădarea în Marea Britanie a fraților Andrew și Tristan Tate, acuzați de viol și trafic de persoane, a declarat pentru Axios un înalt oficial al administrației.

Deși Andrew și Tristan Tate l-au susținut public pe Trump când acesta a fost reales în 2024 și au legături cunoscute cu doi dintre fiii președintelui american, oficial administrația SUA s-a distanțat de cei doi frați din cauza reputației lor sordide, notează Axios.

„Statele Unite au un tratat de extrădare cu Marea Britanie, iar administrația intenționează să îl respecte în acest caz”, a declarat pentru Axios un înalt oficial al administrației.

Cei care cunosc modul de gândire al lui Marco Rubio spun că secretarul, un catolic conservator care a militat, în calitate de senator al SUA, pentru legi mai stricte împotriva traficului de persoane și pentru protecția victimelor, nu este dispus să-i ajute pe frații Tate.

„Marco consideră că acești tipi sunt niște gunoaie”, a spus o sursă. „Acum, dacă președintele va trece peste decizia lui, ceea ce nu cred că este probabil, va avea o problemă”, adaugă acesta.

O altă sursă apropiată de Trump a afirmat că nici președintele nu vrea să aibă nimic de-a face cu cei doi frați.

„Frații Tate vor să pretindă că au fost responsabili pentru victoria președintelui (în 2024), dar ei nu au făcut parte din strategia noastră, iar președintele nu-i cunoaște”, a declarat un fost consilier al campaniei lui Trump.

Șerifii federali americani i-au arestat pe frații Tate în Miami sâmbătă, după ce autoritățile britanice au emis 38 de noi acuzații de infracțiuni sexuale împotriva lor, aducând numărul total al acuzațiilor la 59.

De asemenea, aceștia au fost puși sub acuzare pentru infracțiuni sexuale separate în România în 2023.

În documentele depuse la tribunal, Departamentul de Justiție a precizat clar că Rubio are „discreție exclusivă” de a bloca extrădarea lor în Marea Britanie, dacă va considera că cei doi frați sunt persecutați din motive politice.

Luni, avocatul fraților Tate, Joe McBride, a declarat reporterilor în fața tribunalului federal din Miami că acuzațiile aduse celor doi sunt „motivate politic”. „Nu există nicio îndoială în privința asta”, spunea acesta.

McBride a afirmat că frații sunt nevinovați și vor contesta extrădarea.

Un înalt funcționar al Departamentului de Stat a declarat pentru Axios că „secretarul de stat nu a discutat cu frații Tate sau cu avocații lor. Departamentul de Stat nu are în prezent intenția de a lua măsuri în această chestiune”.

Andrew Tate este unul dintre principalii reprezentanţi ai „manosferei”, o reţea de comunităţi, adesea online, care îmbină o viziune caricaturală a masculinităţii, o misoginie profundă şi tehnici de dezvoltare personală.

El şi fratele său au fost încarceraţi câteva luni în România, unde au locuit mai mulţi ani şi au fost acuzaţi că au păcălit mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore, înainte de a li se permite să părăsească ţara.

Editor : C.L.B.