Administrația Trump se apropie de un război major cu Iranul (surse Axios)

Administrația Trump este mai aproape de un război major în Orientul Mijlociu decât își dau seama majoritatea americanilor. Acesta ar putea începe foarte curând. O operațiune militară a SUA în Iran ar fi probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni, care ar semăna mai mult cu un război în toată regula decât cu operațiunea precisă din Venezuela de luna trecută, spun surse citate de Axios.

Sursele citate au menționat că ar fi probabil o campanie comună SUA-Israel, cu o amploare mult mai mare – și mai existențială pentru regim – decât războiul de 12 zile condus de Israel în iunie anul trecut, la care SUA s-a alăturat în cele din urmă pentru a distruge instalațiile nucleare subterane ale Iranului.

Un astfel de război ar avea o influență dramatică asupra întregii regiuni și implicații majore pentru cei trei ani rămași din mandatul prezidențial al lui Trump.

Având în vedere că atenția Congresului și a publicului este ocupată cu alte probleme, există puține dezbateri publice cu privire la ceea ce ar putea fi cea mai importantă intervenție militară a SUA în Orientul Mijlociu din ultimul deceniu.

SUA vor împiedica „într-un fel sau altul” Iranul să se doteze cu arma nucleară

Statele Unite vor împiedica "într-un fel sau altul" Iranul să se doteze cu arma nucleară, a avertizat miercuri secretarul american pentru Energie, Chris Wright, cu ocazia unui summit la Paris, relatează AFP, preluată de Agerpres.



"Ei (iranienii) au fost foarte clari în legătură cu ceea ce vor face cu armele nucleare. Acest lucru este total inacceptabil", a declarat Wright pentru presă, cu ocazia reuniunilor ministeriale ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), la sediul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) din Paris.



"Aşadar, într-un fel sau altul, vom opri, vom descuraja calea Iranului către arme nucleare", a avertizat Chris Wright.



Oficialii americani şi iranieni au participat marţi, la Geneva, la cea de-a doua rundă de negocieri, menită să evite posibilitatea unei intervenţii militare americane pentru a stopa programul nuclear al Teheranului.



Iranul a afirmat că Teheranul şi Washingtonul au ajuns marţi la un acord în Elveţia cu privire la "un set de principii directoare" pentru un potenţial acord, însă vicepreşedintele american JD Vance a remarcat că dezacordurile persistă cu privire la "liniile roşii" ale SUA.

JD Vance susţine că Iranul nu acceptă anumite „limite” impuse de Trump

În timp ce ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a declarat că Iranul şi Statele Unite au convenit asupra „unui set de principii directoare” care ar putea deschide calea către un eventual acord, vicepreşedintele american JD Vance a declarat în cele din urmă că Teheranul nu acceptă anumite „linii roşii” ale lui Donald Trump, relatează AFP.

„Pe de o parte, lucrurile au decurs bine”, deoarece cele două ţări inamice au acceptat să continue dialogul, a declarat JD Vance la Fox News, adăugând însă: „Pe de altă parte, era foarte clar că preşedintele (american, n.r.) a stabilit anumite linii roşii pe care iranienii nu sunt încă pregătiţi să le recunoască şi să le rezolve”.

Cu toate acestea, ambele părţi au calificat noua rundă de negocieri care a avut loc marţi în Elveţia drept „mai constructivă” decât cea din 6 februarie din Oman.

Preşedintele Masoud Pezeshkian a indicat, de asemenea, că Iranul este pregătit să fie verificat că nu încearcă să se doteze cu arme nucleare.

Trump, aproape să lanseze un atac la începutul lui ianuarie

Trump a fost aproape să lanseze un atac asupra Iranului la începutul lunii ianuarie, ca urmare a uciderii a mii de protestatari de către regim. Dar, odată ce fereastra de oportunitate s-a închis, administrația a trecut la o abordare pe două fronturi: negocieri nucleare combinate cu o consolidare militară masivă, scrie Axios.

Prin amânarea și exercitarea unei forțe atât de mari, Trump a ridicat așteptările cu privire la modul în care va arăta o operațiune dacă nu se va ajunge la un acord. Și, în acest moment, un acord nu pare probabil.

Flota lui Trump s-a extins și include acum două portavioane, o duzină de nave de război, sute de avioane de luptă și multiple sisteme de apărare aeriană. O parte din această putere de foc este încă în drum spre Orientul Mijlociu.

Peste 150 de zboruri militare americane au transportat sisteme de arme și muniție în Orientul Mijlociu.

Doar în ultimele 24 de ore, alte 50 de avioane de vânătoare – F-35, F-22 și F-16 – s-au îndreptat spre regiune.

Impasul cu Iranul durează de atât de mult timp încât mulți americani sunt probabil indiferenți față de el. Războiul ar putea izbucni mai repede și ar putea fi mult mai amplu decât cred majoritatea, spun surse citate de Axios.

Consolidarea militară și retorică a lui Trump îi îngreunează retragerea fără concesii majore din partea Iranului în ceea ce privește programul său nuclear.

Nu este în natura lui Trump, iar consilierii săi nu consideră că desfășurarea tuturor acestor echipamente este o cacealma.

Cu Trump, orice se poate întâmpla. Dar toate semnele indică faptul că el va apăsa pe trăgaci dacă negocierile eșuează, scrie Axios.

