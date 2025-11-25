Administrația Trump va reinteroga refugiații admiși sub mandatul Biden. Peste 230.000 de persoane ar putea fi afectate

Administrația Donald Trump a ordonat o revizuire amplă a tuturor refugiaților care au intrat în țară sub fostul președinte Joe Biden, potrivit unui memo intern al guvernului american văzut de Reuters, o măsură fără precedent care ar putea redeschide cazurile a mii de persoane care au solicitat protecție în Statele Unite.

Ordinul ar fi aplicabil pentru aproximativ 233.000 de refugiați care au intrat între 20 ianuarie 2021 și 20 februarie 2025, conform memo-ului semnat de directorul Serviciilor de Cetățenie și Imigrație ale SUA (USCIS), Joe Edlow, scrie TimesLIVE. Acesta mai dispune și suspendarea procesării tuturor cererilor de obținere a rezidenței permanente pentru refugiații care au intrat sub administrația Biden.

USCIS nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Trump, republican, a suspendat admisiile de refugiați în SUA din întreaga lume când a preluat mandatul în ianuarie, ca parte a unei ample acțiuni de limitare a imigrației legale și ilegale. Abordarea sa dură reprezintă o inversare puternică a politicilor mai liberale ale predecesorului său democrat, a cărui administrație a primit peste 100.000 de refugiați în anul fiscal 2024.

Memo-ul USCIS, datat 21 noiembrie, spune că agenția va revoca statutul de refugiat al persoanelor aflate în SUA dacă se constată că acestea nu îndeplinesc criteriile de refugiat. Documentul susține că administrația Biden a prioritizat, posibil, rapiditatea, cantitatea și admisiile, în detrimentul interviurilor de calitate și al procedurilor detaliate de verificare și evaluare.

Citește și: Marea deportare a ucrainenilor. Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați. Care sunt motivele

„Având în vedere preocupările, USCIS a stabilit că este necesară o revizuire cuprinzătoare și un nou interviu pentru toți refugiații admiși între 20 ianuarie 2021 și 20 februarie 2025”, scrie în memo. „Atunci când este cazul, USCIS va revizui și reintervieva și refugiați admiși în afara acestui interval de timp.”

La sfârșitul lunii octombrie, Trump a stabilit plafonul pentru admisiile de refugiați în anul fiscal 2026 la un minim record de 7.500, afirmând că administrația sa se va concentra pe aducerea sud-africanilor albi de etnie afrikaner.

Democrații și militanții pentru drepturile refugiaților au criticat reducerea drastică a programului de refugiați, afirmând că administrația a blocat persoane verificate, care se confruntă cu persecuții în țările lor de origine și care ar contribui economic în SUA.

Mark Hetfield, președintele Hebrew Immigrant Aid Society, a numit noul program de verificare descris în memo-ul USCIS „inutil, crud și risipitor”.

„Refugiații au fost verificați mai riguros decât orice alt grup de imigranți”, a spus Hetfield.

Citește și: Administrația Trump are de gând să trimită acasă 200.000 de ucraineni, plus alți imigranți

Memo-ul USCIS citează ordinul executiv al lui Trump din 20 ianuarie, care a oprit relocarea refugiaților în SUA, afirmând că admisiile trebuie să prioritizeze securitatea națională și că SUA ar trebui să „primească doar refugiați care se pot asimila complet și corespunzător în societatea americană”.

La câteva săptămâni după suspendarea admisiilor de refugiați, Trump a lansat efortul de a aduce sud-africani albi. Trump a spus că aceștia se confruntă cu persecuții în Africa de Sud, o afirmație respinsă de guvernul sud-african.

Editor : Ana Petrescu