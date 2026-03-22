Administrația Trump vrea o politică națională unică pentru Inteligența Artificială în SUA

Administrația președintelui Donald Trump a prezentat un cadru legislativ pentru o politică națională unică referitoare la inteligența artificială. Președintele american vrea să reguli uniforme de siguranţă şi securitate pentru această tehnologie şi să limiteze posibilitatea statelor americane de a adopta propriile reglementări, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Planul este structurat în șase direcții principale și propune o serie de reguli pentru produsele şi infrastructura bazate pe inteligenţă artificială, inclusiv noi norme privind protecţia copiilor online şi standardizarea procedurilor de autorizare şi a consumului energetic pentru centrele de date dedicate AI.

De asemenea, documentul cere Congresului american să clarifice problemele legate de drepturile de proprietate intelectuală şi să elaboreze reguli care să împiedice utilizarea sistemelor de inteligenţă artificială pentru ”a reduce la tăcere sau cenzura exprimarea politică legală ori opiniile disidente”.

Casa Albă a anunțat că dorește o colaborare cu Congresul pentru a transforma cadrul într-un proiect de lege care să poată fi promulgat de preşedintele Trump. Administraţia speră ca legislaţia să fie adoptată chiar în acest an şi consideră că ar putea obţine sprijin bipartizan.

De-a lungul ultimilor ani, legislatorii din New York sau California au încercat să introducă propriile reguli privind inteligenţa artificială. Însă, liderii industriei tehnologice s-au opus acestor iniţiative, avertizând că ”un mozaic” de legislaţii diferite între state ar putea frâna inovaţia şi ar oferi un avantaj competitorilor globali, în special Chinei, în cursa pentru dominaţia în domeniul inteligenţei artificiale.

