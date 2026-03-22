Administrația Trump vrea o politică națională unică pentru Inteligența Artificială în SUA

Donald Trump.

Administrația președintelui Donald Trump a prezentat un cadru legislativ pentru o politică națională unică referitoare la inteligența artificială. Președintele american vrea să reguli uniforme de siguranţă şi securitate pentru această tehnologie şi să limiteze posibilitatea statelor americane de a adopta propriile reglementări, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Planul este structurat în șase direcții principale și propune o serie de reguli pentru produsele şi infrastructura bazate pe inteligenţă artificială, inclusiv noi norme privind protecţia copiilor online şi standardizarea procedurilor de autorizare şi a consumului energetic pentru centrele de date dedicate AI.

De asemenea, documentul cere Congresului american să clarifice problemele legate de drepturile de proprietate intelectuală şi să elaboreze reguli care să împiedice utilizarea sistemelor de inteligenţă artificială pentru ”a reduce la tăcere sau cenzura exprimarea politică legală ori opiniile disidente”.

Casa Albă a anunțat că dorește o colaborare cu Congresul pentru a transforma cadrul într-un proiect de lege care să poată fi promulgat de preşedintele Trump. Administraţia speră ca legislaţia să fie adoptată chiar în acest an şi consideră că ar putea obţine sprijin bipartizan.

De-a lungul ultimilor ani, legislatorii din New York sau California au încercat să introducă propriile reguli privind inteligenţa artificială. Însă, liderii industriei tehnologice s-au opus acestor iniţiative, avertizând că ”un mozaic” de legislaţii diferite între state ar putea frâna inovaţia şi ar oferi un avantaj competitorilor globali, în special Chinei, în cursa pentru dominaţia în domeniul inteligenţei artificiale.

Conjuncția astrologică rară dintre Soare și Neptun le schimbă viețile. Top trei zodii care atrag noroc pe 22...
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Giovanni Becali şi Horia Ivanovici au făcut echipa de start pentru barajul Turcia – România: „Este cam clară!”
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului...
Milioane de români s-au stabilit în străinătate. Banii trimiși acasă au depășit investițiile străine directe
Ce reprezintă cifrele din cuptor: nu este vorba despre temperatură, ci despre ceea ce coci
Un român s-a întors acasă după 19 ani petrecuți în Italia: „Se trăiește mai bine aici!” Cum s-a reinventat...
Ce lovitură: Jose Mourinho e alesul! Contract pe trei ani
Toți ochii au fost pe ea. Bianca Censori, fotografiată în L.A., în micro pantaloni și top cu un decolteu...
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Cum a profitat Ucraina de destrămarea comunicațiilor rusești pentru a trece rapid în ofensivă
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Mecanismul prin care gripa severă afectează inima, descoperit de cercetători. De ce crește numărul de atacuri...
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant