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Video Adolescent român salvat la limită în Thassos. Turiștii au format un lanț uman uriaș pentru a-l scoate din valuri

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lant uman
Un adolescent român a fost salvat la limită de mai mulți turiști în Thassos
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Imagini șocante în Thassos, Grecia. Un adolescent român a fost salvat la limită de mai mulți turiști. Ei au format un lanț uman pentru a-l scoate pe adolescent din valurile uriașe. 

În imaginile surprinse de martori se vede cum mai mulți oameni intră în valurile uriașe, ținându-se unii de alții și de o frânghie legată de mal pentru a-l salva pe băiat.

Potrivit martorilor, băiatul s-a aventurat în apă, deși salvamarii arboraseră steagul roșu care interzice intrarea în apă din cauza valurilor puternice. El nu a mai reușit să revină singur la mal, iar oamenii aflați pe plajă au sărit în ajutorul lui.

Editor : A.P.

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