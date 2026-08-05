Imagini șocante în Thassos, Grecia. Un adolescent român a fost salvat la limită de mai mulți turiști. Ei au format un lanț uman pentru a-l scoate pe adolescent din valurile uriașe.

În imaginile surprinse de martori se vede cum mai mulți oameni intră în valurile uriașe, ținându-se unii de alții și de o frânghie legată de mal pentru a-l salva pe băiat.

Potrivit martorilor, băiatul s-a aventurat în apă, deși salvamarii arboraseră steagul roșu care interzice intrarea în apă din cauza valurilor puternice. El nu a mai reușit să revină singur la mal, iar oamenii aflați pe plajă au sărit în ajutorul lui.

Editor : A.P.