Adolescenta de 18 ani, care și-a ucis familia și mai mulți copii într-o școală din Canada, discutase cu ChatGPT scenarii violente

Cu câteva luni înainte ca Jesse Van Rootselaar să devină suspectă în cazul atacului armat care a bulversat un oraș rural din Columbia Britanică, Canada, OpenAI a luat în considerare să alerteze forțele de ordine cu privire la interacțiunile sale cu chatbotul ChatGPT, a declarat compania. În timp ce folosea ChatGPT în iunie anul trecut, Van Rootselaar a descris scenarii care implicau violență cu arme de foc pe parcursul mai multor zile, potrivit unor persoane familiarizate cu acest caz, scrie The Wall Street Journal.

OpenAI a anunțat că a analizat, în iunie 2025, activitatea contului lui Jesse Van Rootselaar (foto) și a luat în calcul sesizarea poliției canadiene, cu câteva luni înainte ca adolescenta transgender de 18 ani (născută băiat) să comită unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă a Canadei. Poliția a precizat că aceasta avea probleme psihice.

Compania, care deține ChatGPT, a precizat că a identificat contul prin sistemele interne de detectare a abuzurilor, fiind marcat pentru „susținerea sau facilitarea unor activități violente”. Reprezentanții OpenAI au evaluat atunci dacă situația trebuie raportată către poliția canadiană, însă au decis în final că nu există dovezi privind un risc iminent și credibil de producere a unor acte grave de violență, prag necesar pentru alertarea forțelor de ordine. Contul a fost totuși închis în iunie 2025 pentru încălcarea politicilor de utilizare.

Săptămâna trecută, Jesse Van Rootselaar a ucis nouă persoane într-o zonă izolată din provincia canadiană British Columbia, apoi s-a sinucis. Atacul a avut loc în localitatea Tumbler Ridge, o comunitate de aproximativ 2.700 de locuitori. Rootselaar a ucis la școală un profesor și mai mulți copii, iar acasă și-a ucis mama și fratele vitreg.

Suspecta s-a născut ca bărbat biologic și începuse tranziția (prin tratament) în urmă cu aproximativ șase ani și s-a identificat public și pe rețelele de socializare ca fiind de sex feminin. 

După producerea tragediei, OpenAI a anunțat că a contactat poliția și a pus la dispoziția anchetatorilor informații despre utilizarea platformei de către suspectă. Compania a transmis că va continua să coopereze cu autoritățile în cadrul investigației.

Atacul este considerat cel mai grav din Canada, din ultimii șase ani. În 2020, un atacator a ucis 13 persoane în provincia Noua Scoție și a provocat incendii soldate cu alte nouă decese.

