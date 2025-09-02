Adrian Năstase participă la parada militară de la Beijing, unde vor fi prezenți Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong

Live TV

Foto: adriannastase.ro

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat, marți, că se află la Beijing, unde este invitat „în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial”. La eveniment sunt prezenți liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Singurul lider din UE prezent este premierul slovac Robert Fico

„Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India. 

Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, arată o postare de pe blogul fostului lider PSD Adrian Năstase. 

Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a convocat marți pentru prima dată la Beijing pe omologii săi din Rusia și Coreea de Nord, într-un gest de solidaritate cu țările ocolite de Occident din cauza rolului lor în cel mai grav conflict armat din Europa din ultimii 80 de ani. 

Xi l-a primit pe Vladimir Putin pentru discuții la Marele Palat al Poporului și apoi la reședința sa personală, numindu-l „vechiul său prieten”. 

Câteva ore mai târziu, trenul blindat al lui Kim Jong Un a fost văzut de un martor Reuters sosind în capitala chineză. Mass-media de stat nord-coreeană a confirmat sosirea lui Kim, arătând-o pe fiica sa, Kim Ju Ae, însoțindu-l. 

Xi, Putin și Kim vor fi în centrul atenției la o paradă militară masivă miercuri, unde președintele chinez își va etala viziunea pentru o nouă ordine globală, în contextul în care politicile „America First” ale președintelui american Donald Trump pun la încercare alianțele occidentale.

Citește și: „Discuții profunde” în limuzina lui Putin. Imagini fără precedent cu premierul indian Narendra Modi, alături de președintele rus 

Xi a purtat luni discuții și cu prim-ministrul indian Narendra Modi, a cărui țară a fost ținta criticilor lui Trump pentru achizițiile de petrol rusesc, considerate a contribui la finanțarea efortului de război al lui Putin. 

Editor : Alexandru Costea

