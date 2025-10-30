Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, a declarat, joi seară, la Digi24, că a fost surprins de anunțul retragerii parțiale a trupelor americane din țară, iar că cineva de la Pentagon ar fi luat această decizie în absența președintelui Donald Trump ar fi „o mare primejdie”. Diplomatul consideră că ministrul român de Externe, Oana Țoiu, ar trebui să discute cu omologul ei, Marco Rubio, secretarul de Stat american, având în vedere că în urmă cu câteva săptămâni, când cei doi s-au întâlnit, „Rubio i-a spus că n-o să fie schimbări în România”, afirmă Zuckerman.

„Sunt câteva lucruri care m-au surprins. Lucrul ăsta a fost făcut cât timp Trump și Rubio n-au fost în Washington. Au fost în Japonia, Coreea, Malaezia. A fost făcut de Pentagon, nu de secretarul de stat Marco Rubio. Doamna Țoiu, ministra de externe din România, când s-a întâlnit cu domnul Rubio acum două sau trei săptămâni, Rubio i-a spus că n-o să fie schimbări în România. Șefii de la comisiile de apărare de la Senat și de la Casa Reprezentanților au scos o scrisoare comună ieri, criticând acest lucru, spunând că a fost făcut de Pentagon fără aprobarea, cred ei, a președintelui Trump. Și asta e o mare primejdie.

Acum vreo două-trei luni a fost cineva, nu mai țin minte numele exact, la Pentagon, care a oprit ajutorul pentru Ucraina de vreo 500 de milioane de dolari, care n-a avut aprobarea președintelui și a făcut asta pentru motive care rămân să fie descoperite. Omul care a fost responsabil pentru asta a fost dat afară o săptămână, două săptămâni după. Impresia mea, bazându-mă pe tot ce am văzut, că ce s-a întâmplat aici e ceva similar.

Alt lucru, când președintele Trump a dat ordine să fie bombardat Iranul cu locațiile nucleare, a fost criticat de mulți de extrema dreaptă că ce face nu este MAGA și președintele Trump le-a spus foarte clar «cine sunteți voi să-mi spuneți mie ce e MAGA și nu e MAGA, eu vă spun vouă, taci din gură și vedeți-vă de treabă acolo». Este ceva similar, unde unii care cred că poate suntem prea pro-ucrainieni și nu destul pro-ruși, sau suntem prea duri cu rușii, au făcut lucrul ăsta, că a fost făcut în absența președintelui Trump. Nu au urmărit ordinele lui sau voința lui. Asta e foarte, foarte periculos. E periculos când se întâmplă la Departamentul de Comerț sau la alt departament. Dar când se întâmplă la Pentagon este mai periculos.

Trebuie să înțelegem că în orice democrație și că în orice guvern, și vedem asta și în România, Franța... când ai un guvern cu sute și mii de oameni, unii cred că ar trebui ca lucrurile să se desfășoare într-un fel, alții cred în alt fel. Dar trebuie o înțelegere foarte clară, mai ales când e vorba de Pentagon și forțele armate. Singurul fel în care trebuie să se desfășoare lucrurile e cum spune președintele Trump. El e șeful Apărării, șeful armatei, el ia deciziile astea cu secretarul de stat Rubio, nimeni altcineva.

Sunt multe paralele în ziua de azi cu evenimentele din anii ‘30 și ceva, până în ‘40, înainte ca America să intre în război, după ce a fost atacată de Japonia la Pearl Harbour. Mulți în America au refuzat și erau împotriva ajutorului dat Angliei și țărilor europene. Sunt mulți în America care se uită la războiul din Ucraina în același fel. În opinia mea, e o mare greșeală. Acești izolaționiști există și e posibil ca unii, chiar la Pentagon, să aibă aceeași reacție și au crezut că fac ceva care ei credeau că-i bine, dar nu-i bine, din multe motive”, spune Adrian Zuckerman.

Diplomatul consideră că ministrul român de Externe Oana Țoiu ar trebui să discute cu omologul ei, Marco Rubio, secretarul de Stat american pentru a clarifica decizia SUA.

„Nu știu ce discuții au avut la nivelul de miniștrii de apărare, încă, nu știu dacă ministrul de Apărare de aici a vorbit cu Hegseth sau cu altcineva. Dar eu cred că trebuie să fie discuții între ministra de externe (Oana – n.red.) Țoiu și Rubio, că acuma a venit înapoi. Președintele Trump a spus că «ăsta nu-i un lucru mare». În opinia mea, eu nu cred că i s-a cerut permisia înainte. Nu știu. E posibil să fi fost întrebat sau nu. Pe baza cum a răspuns, am impresia că n-a fost întrebat și trebuie să fie o discuție.

Cred că președintele Trump și cu Marco Rubio o să aibă o discuție, o să vadă ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și după aia trebuie să vorbească cu omologii lor din România”, mai spune Zuckerman.

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării.

