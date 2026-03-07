Live TV

Adunarea Experților din Iran se reunește duminică pentru a alege succesorul lui Khamenei (presă)

Data publicării:
ali khamenei
Iranienii plâng moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Profimedia Images
Din articol
Sediile Adunării Experților, distruse de Israel Un nou lider „va fi ales în curând”

Adunarea Experților, consiliul format din 88 de lideri religioși, se va reuni duminică pentru a alege următorul lider suprem al Iranului, după uciderea lui Ali Khamenei, anunță presa israeliană, preluând informații din mass-media iraniene.

Ayatollah Mozafari, unul dintre cei 88 de membri ai adunării, ar fi confirmat că reuniunea va avea loc, potrivit Jerusalem Post.

„Reprezentanții poporului din Adunarea Experților așteaptă cu nerăbdare discuțiile privind alegerea unui nou lider și succesor al imamului”, a declarat Mozafari sâmbătă, potrivit mass-media iraniene, preluate de publicație israeliană Ynet Global.

„Avem mari speranțe că, cu ajutorul lui Dumnezeu, acest lucru se va realiza în următoarele 24 de ore.”

Conform Constituției Iranului, Adunarea Experților este responsabilă de numirea liderului suprem al țării atunci când funcția devine vacantă.

Liderul deține autoritatea supremă asupra statului, inclusiv comanda forțelor armate și ultimul cuvânt în politica externă și internă.

Sediile Adunării Experților, distruse de Israel

Marți, armata israeliană a atacat clădirea în care, potrivit unor surse israeliene citate de The Jerusalem Post, se întrunea Adunarea Experților pentru a alege următorul lider suprem al Republicii Islamice Iran.

Clădirea din Qom a fost „distrusă” în urma atacului, potrivit agențiilor de știri iraniene.

Agenția de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), a confirmat că complexul Adunării din Qom a fost lovit și că sediul său din Teheran, situat pe fostul amplasament al parlamentului, a fost de asemenea lovit în timpul nopții.

Un nou lider „va fi ales în curând”

Potrivit unui raport al agenției de știri Fars, de asemenea afiliată IRGC, noul lider suprem urma să fie ales în cadrul unei ședințe virtuale, după ce ambele clădiri utilizate de Adunarea Experților au fost distruse de IDF.

Unul dintre cei 88 de membri a asigurat că un nou lider „va fi ales în curând”, a relatat Fars, potrivit Jerusalem Post.

Potrivit Iran International, adunarea este divizată în privința planurilor de a-l numi pe Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al lui Khamenei, în postul de nou lider suprem al Iranului.

De marți dimineață, comandanții IRGC din toată țara ar fi presat membrii să voteze pentru Mojtaba Khamenei printr-o campanie de întâlniri și apeluri telefonice până cu câteva minute înainte de începerea adunării.

Fără o conducere fermă încă decisă, autoritatea de a numi și demite oficiali militari și de a declara război a fost transferată Consiliului de Conducere Interimar, a precizat agenția de știri iraniană IRNA.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
3
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
4
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Rachete interceptoare
5
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steaguri emiratele arabe unite
„Avem pielea groasă și carnea amară”. Avertisment al EAU, după atacul asupra aeroportului din Dubai: „Nu suntem o pradă ușoară”
sonda de petrol cu rasarit pe fundal
Una din țările cu cele mai mari rezerve de petrol din lume reduce producţia de petrol din cauza războiului din Iran
F-35C Lightning II portavion sua avion de vanatoare rachete bombe nava
Aliații SUA din Europa și Asia se tem că războiul cu Iran îi va lăsa fără armele care trebuiau livrate de americani (Politico)
Lebanon Israel Iran
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în 1986 în Liban. Mama lui, născută în România
baza militara akrotiri cipru
Atacul cu dronă asupra bazei britanice din Cipru: Autoritățile aveau informații despre un posibil incident. Arestări legate de Iran
Recomandările redacţiei
grafic economie bani
Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul...
alexandru nazare
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier, două persoane au...
victor ponta irina ponta
Victor Ponta cere anchetă și spune că fiica sa îndeplinea criteriile...
rachete iran - israel - 5 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 8. Șeful Parlamentului iranian...
Ultimele știri
Târg de cariere IT&C la Palatul Parlamentului. „Poți să vezi ce caută angajatorul, să descoperi ce-ți lipsește”
Noi declarații în scandalul Ungaria-Ucraina. Orban, mesaj pentru Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida”
Fostul partid de guvernământ polonez alege un adept al liniei dure drept candidat la șefia guvernului în alegerile din 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea...
Adevărul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Elvis Presley, de la celebritate absolută la decădere. Ce ar fi produs „prăbușirea” lui: „I-a fost greu să...
Film Now
Cillian Murphy și-a dorit un actor anume în rolul fiului personajului său, în filmul „Peaky Blinders”: El...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii