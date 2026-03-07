Adunarea Experților din Iran se reunește duminică pentru a alege succesorul lui Khamenei (presă)

Adunarea Experților, consiliul format din 88 de lideri religioși, se va reuni duminică pentru a alege următorul lider suprem al Iranului, după uciderea lui Ali Khamenei, anunță presa israeliană, preluând informații din mass-media iraniene.

Ayatollah Mozafari, unul dintre cei 88 de membri ai adunării, ar fi confirmat că reuniunea va avea loc, potrivit Jerusalem Post.

„Reprezentanții poporului din Adunarea Experților așteaptă cu nerăbdare discuțiile privind alegerea unui nou lider și succesor al imamului”, a declarat Mozafari sâmbătă, potrivit mass-media iraniene, preluate de publicație israeliană Ynet Global.

„Avem mari speranțe că, cu ajutorul lui Dumnezeu, acest lucru se va realiza în următoarele 24 de ore.”

Conform Constituției Iranului, Adunarea Experților este responsabilă de numirea liderului suprem al țării atunci când funcția devine vacantă.

Liderul deține autoritatea supremă asupra statului, inclusiv comanda forțelor armate și ultimul cuvânt în politica externă și internă.

Sediile Adunării Experților, distruse de Israel

Marți, armata israeliană a atacat clădirea în care, potrivit unor surse israeliene citate de The Jerusalem Post, se întrunea Adunarea Experților pentru a alege următorul lider suprem al Republicii Islamice Iran.

Clădirea din Qom a fost „distrusă” în urma atacului, potrivit agențiilor de știri iraniene.

Agenția de știri Tasnim, afiliată Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), a confirmat că complexul Adunării din Qom a fost lovit și că sediul său din Teheran, situat pe fostul amplasament al parlamentului, a fost de asemenea lovit în timpul nopții.

Un nou lider „va fi ales în curând”

Potrivit unui raport al agenției de știri Fars, de asemenea afiliată IRGC, noul lider suprem urma să fie ales în cadrul unei ședințe virtuale, după ce ambele clădiri utilizate de Adunarea Experților au fost distruse de IDF.

Unul dintre cei 88 de membri a asigurat că un nou lider „va fi ales în curând”, a relatat Fars, potrivit Jerusalem Post.

Potrivit Iran International, adunarea este divizată în privința planurilor de a-l numi pe Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al lui Khamenei, în postul de nou lider suprem al Iranului.

De marți dimineață, comandanții IRGC din toată țara ar fi presat membrii să voteze pentru Mojtaba Khamenei printr-o campanie de întâlniri și apeluri telefonice până cu câteva minute înainte de începerea adunării.

Fără o conducere fermă încă decisă, autoritatea de a numi și demite oficiali militari și de a declara război a fost transferată Consiliului de Conducere Interimar, a precizat agenția de știri iraniană IRNA.

Editor : B.P.