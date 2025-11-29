Live TV

Aeronava A320 care l-a dus pe suveranul pontif în Turcia, afectată de reținerea la sol a aparatelor Airbus

papaleon pe scara avionului
Foto: Profimedia

Aeronava Airbus A320 aparţinând companiei Ita Airways, care îl transportă pe papa Leon al XIV-lea în prima sa vizită internaţională în Turcia şi Liban, va necesita actualizarea softului.

Softul va fi adus la Istanbul de către un tehnician care va efectua înlocuirea, în urma unui avertisment din partea producătorului european de aeronave cu privire la o eroare, informează sâmbătă EFE.

Aeronava care îl transportă pe Papa este una dintre cele 6.000 din familia A320 care, potrivit mai multor surse, necesită o actualizare a sistemului de control al zborului, după detectarea unei vulnerabilităţi software legate de expunerea la radiaţii solare intense.

Prin urmare, purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a confirmat că „o componentă va fi înlocuită la aeronava care este dusă la Istanbul împreună cu un tehnician care va efectua înlocuirea”, notează EFE, citată de Agerpres.

