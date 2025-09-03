Aeronave poloneze și aliate, activate pentru a asigura siguranța spațiului aerian al Poloniei. Rusia ataca vestul Ucrainei

Polonia a fost nevoită să trimită avioane de vânătoare poloneze și aliate în zbor de urgență la primele ore ale zilei de miercuri, pentru a-și proteja spațiul aerian, după ce Rusia a atacat vestul și centrul Ucrainei cu un val de drone, în apropierea graniței cu Polonia, relatează The Independent.

Întreaga Ucraină s-a aflat sub alertă de raid aerian începând cu ora 1:40 GMT, după ce Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra unor atacuri cu rachete și drone rusești.

Oficialii din regiunea centrală Kirovohrad au declarat că cel puțin cinci persoane au fost rănite și că trenurile au fost grav afectate de atacurile care au vizat rețeaua feroviară din zonă.

„Federaţia Rusă desfăşoară din nou atacuri asupra unor ţinte aflate pe teritoriul Ucrainei”, a arătat comanda operaţională, într-o postare pe X.

„Pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez… aeronave poloneze şi aliate operează intens în spaţiul nostru aerian, în timp ce apărarea anti-aeriană de la sol şi sistemele de recunoaştere radar au ajuns la cel mai înalt nivel de disponibilitate”, a arătat sursa citată.

Editor : M.C