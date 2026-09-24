Aeroportul din Berlin a suspendat temporar zborurile din cauza apariției unei drone

Spațiul aerian deasupra capitalei germane a fost închis temporar miercuri seara, după ce o dronă a fost observată pe pistă. Zborurile au fost reluate, dar înregistrează întârzieri, anunță Deutsche Welle.

O dronă a fost observată pe pista nordică a Aeroportului Berlin-Brandenburg la ora 20:00 (18:00 GMT). Spațiul aerian de deasupra aeroportului a fost închis după câteva minute, iar operațiunile au fost suspendate timp de cel puțin 45 de minute.

Mai multe zboruri au fost redirecționate către Dresda.

La ora 21:05, ora locală (22:05, ora României) spațiul aerian a fost redeschis, dar zborurile înregistrau întârzieri.

Numărul semnalărilor de drone este în creștere

Semnalările de drone au devenit un fenomen obișnuit pentru aeroporturile din Europa, aeroportul din Berlin înregistrând cel mai mare număr de semnalări din Germania în prima parte a anului.

Au fost înregistrate aproximativ 28 de observări de drone în primele șase luni, conform cifrelor furnizate de serviciul german de control al traficului aerian (DFS). În șapte dintre aceste cazuri, operațiunile de zbor de la aeroport au fost suspendate temporar.

Aceasta reprezintă o creștere față de anul trecut, când au fost detectate opt drone la aeroport și în împrejurimile acestuia pe tot parcursul anului 2025, potrivit DFS.

Editor : M.C