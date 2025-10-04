Live TV

Video Aeroportul din Munchen a fost închis a doua oară după apariția unor drone suspecte

Data publicării:
calatori pe un aeroport din franta
Foto: Profimedia

Aeroportul din München a fost închis pentru a doua oară în tot atâtea zile după ce mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian din regiune. Operațiunile au fost reluate câteva ore mai târziu, însă călătorii au fost avertizaţi să se aştepte în continuare la întârzieri pe tot parcursul zilei, conform Reuters.

Activitatea a fost oprită în jurul orei locală 21:30 când mai multe drone au început să zboare în apropierea aeroportului. 46 de zboruri care urmau să decoleze au fost suspendate și reprogramate. Alte 35 de zboruri cu destinația Munchen au fost nevoite să aterizeze la alte aeroporturi sau au fost anulate.

În total, aproape 6500 de pasageri au fost afectați, potrivit aeroportului. Unii au fost nevoiţi să petreacă noaptea în aeroport, unde li s-au oferit paturi de campanie, pături, băuturi şi gustări.

Autoritățile au deschis o investigație și încearcă să afle tipul și originea acestor drone. După un incident similar produs în urmă cu două nopți, Ministerul de Interne din Germania a avertizat că amenințarea dronelor este foarte ridicată și țara urmează să ia măsuri pentru a se apăra. Premierul Bavariei a cerut ca poliția să fie autorizată să doboare aceste drone.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a anunţat că zborurile au fost reluate treptat începând cu ora locală 07:00 (05:00 GMT), cu două ore mai târziu decât fusese planificat.

El i-a sfătuit pe pasageri să verifice starea zborului lor la companiile aeriene înainte de a merge la aeroport.

Traficul aerian pe al doilea cel mai mare aeroport din Germania a fost suspendat pentru a doua noapte consecutiv vineri seara, ca măsură de precauţie după ce în zonă au fost observate două drone.

Acest incident survine după ce săptămâna trecută în Danemarca şi Norvegia au fost raportate mai multe intruziuni neidentificate ale unor drone, alimentând îngrijorările cu privire la siguranţa aeriană în Europa şi determinându-i pe liderii Uniunii Europene să discute despre constituirea unui posibil ‘zid anti-drone’.

Editor : I.B.

