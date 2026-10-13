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Aeroportul din Nurnberg, închis înainte de aterizarea unui avion din Corfu. Aeronava a fost însoțită de Eurofighter

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Flubetrieb am Flughafen Nürnberg, Nürnberg, 05.10.2026
Trafic aerian pe aeroportul din Nürnberg. Foto: Profimedia Images
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Aeroportul din oraşul german Nurnberg a fost închis temporar marţi din cauza unei „suspiciuni de urgenţă aeriană”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei municipale.

Închiderea aeroportului a avut loc cu puţin timp înainte de aterizarea unui avion provenind din insula elenă Corfu, potrivit dpa preluată de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a afirmat că aeronava a aterizat în siguranţă, dar operaţiunile de zbor rămân suspendate, în timp ce poliţia securizează zona.

Acesta a confirmat că avionul a fost însoţit de aparate Eurofighter.

În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al poliţiei a spus că suspiciunea privind o situaţie de urgenţă nu a fost "confirmată deocamdată".

Pe moment nu se ştie dimensiunea dispozitivului forţelor de ordine desfăşurat pe aeroport.

Nurnberg este al doilea oraş ca mărime din landul Bavaria (în sudul Germaniei), după capitala Munchen.

Editor : Ana Petrescu

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