Aeroportul din Tel Aviv, redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc Israelul pentru prima dată de la începutul conflictului cu Iran

Primii pasageri au început să părăsească Israelul după ce Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv a fost parțial redeschis pentru zboruri externe, în contextul conflictului cu Iranul, transmite Times of Israel.

Zborurile sunt operate în prezent de companiile aeriene israeliene El Al, Israir și Arkia, dar cu o serie de restricții.

În această dimineață, autoritățile de aviație israeliene au aprobat creșterea cotei permise de pasageri la bordul zborurilor externe, de la 70 la 100 de pasageri pe zbor, în funcție de companie și de dimensiunea aeronavei. Pasagerilor li se permite, de asemenea, să înregistreze bagaje.

Cetățenii israelieni care părăsesc țara trebuie să semneze un formular prin care declară că nu se vor întoarce în Israel cel puțin 30 de zile de la data plecării.

Aeroportul Ben Gurion a fost redeschis treptat miercuri seară pentru zboruri interne, pentru a ajuta la repatrierea a zeci de mii de israelieni blocați în străinătate de la închiderea spațiului aerian pe 28 februarie.

Pasagerii care pleacă trebuie să folosească programul de check-in anticipat de acasă și să ajungă la aeroport cu aproximativ două ore înainte de plecare. Măsurile au ca scop evitarea aglomerației și limitarea timpului petrecut de pasageri pe terenul aeroportului, pe fondul atacurilor cu rachete și proiectile lansate din Iran și Liban.

