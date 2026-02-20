Live TV

Aeroportul din Viena a fost temporar închis din cauza zăpezii

Data actualizării: Data publicării:
Peoples walking in Vienna airport terminal
Aeroportul Internațional din Viena Foto: Profimedia Images

Ninsorile abundente care au căzut vineri în Austria au provocat pene de curent şi perturbări ale transportului, inclusiv închiderea unor secţiuni de autostradă precum şi suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul internaţional din Viena.

"Din cauza ninsorilor abundente, traficul aerian către şi dinspre Viena este în prezent perturbat", a anunţat aeroportul într-un comunicat citat de AFP și Agerpres.

Peste 230 de zboruri care trebuiau să aterizeze pe aeroportul din Viena sunt listate ca fiind deviate, anulate sau întârziate, iar zborurile de plecare sunt, de asemenea, listate ca fiind anulate sau întârziate.

"Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sunt sfătuiţi să nu vină la aeroport", a transmis conducerea aeroportului, un purtător de cuvânt declarând agenţiei de ştiri APA că la sol erau 20 cm de zăpadă.

Şoseaua de centură a Vienei (A21) a fost închisă timp de câteva ore, iar "alte secţiuni de autostradă au trebuit să fie închise temporar din cauza ambuteiajelor, a camioanelor imobilizate şi a vizibilităţii reduse", a explicat Asociaţia automobiliştilor din Austria (OAMTC) pe site-ul său web.

Întreruperi în furnizarea de electricitate au fost raportate în mai multe regiuni din sudul şi estul ţării, inclusiv în Stiria, unde 30.000 de gospodării au fost afectate, potrivit operatorilor locali.

Editor : A.P.

