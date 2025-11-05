Live TV

Afganii blocați în Pakistan sunt plătiți ca să renunţe la planurile de relocare în Germania

Data publicării:
cladirea parlamentului german
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia images

Guvernul de la Berlin le oferă bani afganilor blocaţi în Pakistan dacă aceştia vor renunţa la demersurile de a ajunge în Germania în baza unui program de relocare, a afirmat miercuri ministrul de interne Alexander Dobrindt, potrivit Reuters.

Măsura se înscrie în eforturile guvernului conservatorului Friedrich Merz de a arăta că luptă contra migraţiei, o preocupare majoră a multor votanţi germani într-un context în care partidul Alternativa pentru Germania (AfD) conduce în mai multe sondaje.

Aproximativ 2.000 de afgani care au primit aprobare de relocare în Germania în baza unui program pentru persoane aflate la risc sub regimul taliban sau care au lucrat cu forţele germane se află blocate în Pakistan de mai multe luni după ce Berlinul a îngheţat programul, creat de guvernul anterior, pentru a reduce imigraţia.

Persoanele cu aprobare obligatorie de a intra în Germania vor fi primite, sub rezerva verificărilor de securitate, dar altele nu, a declarat Dobrindt, fără a oferi cifre.

„Este logic ca, dacă presupunem că oamenii nu au posibilitatea de a fi admişi în Germania, să le oferim o perspectivă, iar aceasta este legată de a face o ofertă financiară pentru returnare voluntară în Afganistan sau într-o ţară terţă”, a spus ministrul Dobrindt, citat de Agerpres. „Aceste oferte au fost făcute acestor oameni în ultimele zile”, a adăugat el, fără a preciza despre ce sume şi despre câţi oameni este vorba.

Potrivit media germane, plăţile respective se ridică la câteva mii de euro, prima tranşă pusă la dispoziţie în Pakistan, iar restul la sosirea în Afganistan sau într-o ţară terţă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
3
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
alexandru nazare la guvern
4
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
primar in calduri
5
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sigla Directiei Nationale Anticoruptie, in Bucuresti, vineri 26 februarie 2016.
„A mers la Bolojan degeaba”. Rețele de politicieni, rezerviști și...
Călin Georgescu.
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care...
Nicușor Dan, președintele României și Mark Rutte, secretarul general NATO, susțin declarații comune de presă după întâlnirea avută la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Mark Rutte, după discuțiile cu Nicușor Dan: Dacă va avea loc un atac...
mark rutte si nicusor dan pe balcon la cotroceni
Mark Rutte: „România investeşte în NATO şi vreau să fiu foarte clar...
Ultimele știri
Semnal de alarmă al șefului Statului Major francez, după testele Rusiei şi anunţul lui Trump: „Atmosferă nucleară îngrijorătoare”
Nicușor Dan, după discuțiile cu Mark Rutte: România își consolidează postura de apărare prin inițiativa Eastern Sentry
Putin vrea ca și Rusia să reia testele nucleare, după anunțul lui Trump. Ce ordin a dat în Consiliul de Securitate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz sustine un discurs
Friedrich Merz: Războiul civil în Siria s-a terminat, sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania
Flag,Of,Germany,On,Military,Uniform.,Army,,Armed,Forces,,Soldiers.
Germania face un pas important către serviciul militar obligatoriu. Șeful armatei a cerut evaluarea tuturor tinerilor
The airport in seen in Bremen
Aeroportul din orașul german Bremen a fost închis temporar din cauza unei drone
Berlin,,Germany,-,Aug,2,,2024:,"police",(polizei),Text,On
Un sirian a fost arestat în Berlin. Plănuia un atentat motivat de Jihad
Screenshot 2025-10-31 210337
Misterul „Cupei curcubeului”: o monedă celtică rară, veche de 2.200 de ani, descoperită în Germania. Cum a ajuns acolo
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Ce este încălzirea stratosferică timpurie. Fenomenul rar aduce frig extrem
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”