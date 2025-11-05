Afganii blocați în Pakistan sunt plătiți ca să renunţe la planurile de relocare în Germania

Guvernul de la Berlin le oferă bani afganilor blocaţi în Pakistan dacă aceştia vor renunţa la demersurile de a ajunge în Germania în baza unui program de relocare, a afirmat miercuri ministrul de interne Alexander Dobrindt, potrivit Reuters.

Măsura se înscrie în eforturile guvernului conservatorului Friedrich Merz de a arăta că luptă contra migraţiei, o preocupare majoră a multor votanţi germani într-un context în care partidul Alternativa pentru Germania (AfD) conduce în mai multe sondaje.

Aproximativ 2.000 de afgani care au primit aprobare de relocare în Germania în baza unui program pentru persoane aflate la risc sub regimul taliban sau care au lucrat cu forţele germane se află blocate în Pakistan de mai multe luni după ce Berlinul a îngheţat programul, creat de guvernul anterior, pentru a reduce imigraţia.

Persoanele cu aprobare obligatorie de a intra în Germania vor fi primite, sub rezerva verificărilor de securitate, dar altele nu, a declarat Dobrindt, fără a oferi cifre.

„Este logic ca, dacă presupunem că oamenii nu au posibilitatea de a fi admişi în Germania, să le oferim o perspectivă, iar aceasta este legată de a face o ofertă financiară pentru returnare voluntară în Afganistan sau într-o ţară terţă”, a spus ministrul Dobrindt, citat de Agerpres. „Aceste oferte au fost făcute acestor oameni în ultimele zile”, a adăugat el, fără a preciza despre ce sume şi despre câţi oameni este vorba.

Potrivit media germane, plăţile respective se ridică la câteva mii de euro, prima tranşă pusă la dispoziţie în Pakistan, iar restul la sosirea în Afganistan sau într-o ţară terţă.

Editor : A.P.