Un tren cu o lungime de 7,6 de kilometri, care transportă aproape 700 de vagoane și are nevoie de două zile pentru a-și încheia călătoria, a pus Africa de Sud pe harta feroviară mondială, relatează news18.com.

Compania de transport și logistică de stat Transnet afirmă că a testat cu succes ceea ce ar putea fi cel mai lung tren de marfă din lume, stabilind un nou standard pentru operațiunile feroviare de transport greu.

🚂🇧🇷 Heavy Haul in Brazil! MRS Logística operates a 1,643 km rail network and transported 213 million tonnes of freight in 2025, including 130.5 million tonnes of iron ore. 🎥 via Fábio Nogueira Tranquelin (LinkedIn) #RailFreight #HeavyHaul #Brazil https://t.co/mb9sNTaj13 — RAILMARKET (@RAILMARKETCOM) November 19, 2026

Garnitura are 696 de vagoane și a parcurs aproape 782 de kilometri, într-un test realizat de compania Transnet Freight Rail.

Trenul a plecat pe 17 octombrie din orașul de coastă Saldanha și a ajuns a doua zi la minele din provincia Northern Cape. Cu o lungime exactă de 7.602 metri, acesta ar putea deveni cel mai lung tren care a circulat vreodată pe calea ferată.

Testul de funcționare, care a durat două zile, s-a desfășurat cu toate vagoanele goale.

Prin această performanță, compania sud-africană încearcă să depășească recordul deținut de Australia timp de aproximativ 25 de ani. În 2001, compania BHP Iron Ore a operat un tren de 7,35 kilometri, format din 682 de vagoane, în vestul Australiei.

Recordul sud-african nu a fost încă omologat oficial. Transnet Freight Rail a început demersurile pentru verificarea performanței de către Guinness World Records, însă procedura ar putea fi dificilă, deoarece solicitarea de validare nu a fost depusă înainte de test, așa cum cer regulile organizației.

12 locomotive și aproape 16.000 de tone

Organizarea unui tren de asemenea dimensiuni a presupus provocări tehnice și logistice importante. Garnitura a fost formată din 696 de vagoane, împărțite în trei grupuri, și a fost tractată cu ajutorul a 12 locomotive electrice și diesel-electrice.

Pentru coordonarea acestora a fost utilizată tehnologia Radio Distributed Power, care permite controlarea locomotivelor prin comunicații radio și distribuirea uniformă a forțelor de tracțiune și frânare de-a lungul trenului.

Toate cele 696 de vagoane au circulat fără încărcătură, însă garnitura a cântărit aproximativ 15.830 de tone.

Dimensiunile trenului au pus probleme inclusiv în privința infrastructurii. Acesta nu putea încăpea în liniile secundare de depășire de pe traseu, astfel că echipele de operare și specialiștii în infrastructură au trebuit să coordoneze permanent circulația și semnalizarea.

Un test pentru viitorul transportului feroviar

Reprezentanții Transnet Freight Rail spun că obiectivul principal al experimentului nu a fost neapărat stabilirea unui record mondial, ci testarea capacităților tehnice și operaționale ale companiei.

Directorul executiv Russell Baatjies a explicat că datele obținute vor contribui la dezvoltarea transportului feroviar de marfă și la îmbunătățirea operațiunilor viitoare.

Compania analizează în prezent rezultatele testului pentru a stabili dacă trenurile de asemenea dimensiuni ar putea fi utilizate în situații excepționale, precum întreruperi majore sau incidente operaționale.

Linia Sishen-Saldanha este una dintre cele mai importante rute de export ale Africii de Sud, fiind utilizată pentru transportul minereului de fier către porturile de la Oceanul Atlantic.

Editor : M.C