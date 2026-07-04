Live TV

Agenda Președintelui României, Nicușor Dan, cu ocazia Summitul NATO de la Ankara

Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Principalele teme Agenda președintelui la Ankara

Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Ankara, Republica Turcia.

„Este al doilea Summit organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de Aliat, astfel că evenimentul are și o dimensiune simbolică pentru țara noastră”, informează Administrația Prezidențială.

Programul Summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declarația Summitului. În marja Summitului, se desfășoară, pe 7 iulie, Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare/NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF).

Liderii Alianței se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, Aliații vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective.

Principalele teme

Principalele teme care se vor regăsi pe agenda Alianței la Summit sunt: îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale Aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a Alianței, ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producției și inovării tehnologice.

„În cadrul Summitului, Președintele Nicușor Dan va reconfirma statutul țării noastre de Aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, Președintele României va accentua importanța continuării sprijinului Aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe Flancul Estic. Nu în ultimul rând, Președintele Nicușor Dan va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime”, informează Administrația Prezidențială.

Agenda președintelui la Ankara

În marja participării la Summit, Președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale.

La 7 iulie 2026, orele 18:30, președintele Dan va participa alături de Prima Doamnă Mirabela Grădinaru, la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și Prima Doamnă Emine Erdoğan

La 8 iulie 2026, ora 10:00 președintele va participa la summitul NATO. La Complexul Prezidențial Beștepe va avea loc ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor de către Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și de către Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan. Se va face fotografia de familie și va avea loc Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic

Începând cu ora10:30 Prima Doamnă Mirabela Grădinaru va participa la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
soldat rus militar rus rusia
3
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
marcel ciolacu la o sedinta
4
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
Cristina Chiriac:
5
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Digi Sport
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Robert Sighiartău: Nicușor Dan este un președinte părtinitor, nu mediator. „Ne-am dat seama că are o problemă cu PNL”
profimedia-1113901174
Tranziția spre NATO 3.0: SUA vor prezenta la Ankara mai multe măsuri care să atenueze impactul reducerii forțelor din Europa
turkish baklava made with nuts and honey in a dessert display
Război pe baclava. Turcia sesizează UNESCO în legătură cu disputa culinară cu Grecia
militar NATO cu o mitralieră și steagul NATO în fundal
NATO va reafirma la Ankara angajamentul față de Articolul 5. Mesaj clar pentru Rusia și Iran
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind infrastructura digitală publică. Ce rol vor avea STS și SRI
Recomandările redacţiei
terminal petrolier in flacari
Drone ucrainene au lovit terminalul petrolier din portul Sankt...
ricaraducanuactor12345
Rică Răducanu a ajuns de urgenţă la spital: „Nu sunt bine”
Funeralii Ali Khamenei
Iran: Lacrimi, pumni în piept şi îndemnuri la răzbunare, la...
ploaie torentiala
HARTĂ Noi alerte de ploi și vânt puternic. Gospodării inundate şi...
Ultimele știri
Un bărbat acuzat de viol a fost prins în București după ce a încercat să fugă de polițiști
Rusia promite să riposteze după atacurile Ucrainei: „Tentativa de a avaria infrastructuri civile nu va rămâne fără un răspuns”
Cele două nume pe care Bulgaria le vrea scoase de pe lista sancțiunilor UE pentru a vota cel de-al 21-lea pachet 
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, gest neașteptat față de prințul Harry. Ce i-ar fi cerut prințului William înainte de...
Cancan
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Fanatik.ro
Încă un român din naționala lui Gică Hagi se transferă în Anglia! „Suntem in negocieri” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Jucătorul adus la națională de Mircea Lucescu, aproape de un transfer spectaculos! În negocieri cu fosta...
Adevărul
Fabuloasele aventuri ale unui colecționar român în Africa neturistică. „Un șef de trib de 100 de ani era...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Mirabela Dauer, cea mai dureroasă confesiune despre fiul pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani: "Mi-a distrus...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Arde Mondialul”: scandal uriaș și acuzații de ”jaf” după calificarea Argentinei! Ce spune regulamentul
Pro FM
Nicole Scherzinger și-a sărbătorit ziua de naștere în bikini. Fanii, impresionați de cum arată la 48 de ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Reese Witherspoon a strălucit alături de fiul ei, la premiera „Elle”. Cum a recreat Deacon look-ul tatălui...
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Newsweek
Jurist despre CASS la pensie. Trebuie restituită. „E dublă impunere”. De ce pensia nu trebuie impozitată?
Digi FM
Nuntă secretă cu 1.000 de invitați. Cine sunt starurile care au participat la nunta lui Taylor Swift cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Barbra Streisand și James Brolin au sărbătorit 28 de ani de căsnicie. Mesajul emoționant transmis de actriță...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...