Agenți ruși au distribuit un videoclip cu un atac asupra unui depozit polonez, pentru a le înscena ucrainenilor comiterea lui

Data publicării:
Incendiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Incendiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto :Profimedia
Spioni ruși au distribuit pe rețelele sociale imagini cu un atac incendiator din 2024 asupra unui depozit polonez, folosind conturi care au legătură cu Kremlinul pentru a imputa ucrainienilor fapta, potrivit unui raport citat de TVPWorld. Fotografii și videoclipuri care arată un incendiu la un depozit de materiale de construcții din centrul orașului Radom, din mai 2024, au apărut pentru prima dată pe două canale Telegram care au legătură cu agenția de informații militare rusă GRU, a raportat miercuri site-ul polonez OKO.press.

Postările de pe conturile Otryad Kovpaka și Svarschiki, care susțineau implicarea Ucrainei în incendiu, au fost publicate la doar câteva ore după producerea incidentului și cu mult înainte ca mass-media sau autoritățile poloneze să comenteze acest lucru.

Incendiul, care nu a provocat victime și a fost stins rapid de pompieri, nu a atras atenția opiniei publice din Polonia până în iulie 2025, când un cetățean columbian în vârstă de 27 de ani a fost acuzat de sabotaj în numele serviciilor speciale ruse.

Un caz similar în România

Cazul cetățeanului columbian acuzat de sabotaj de polonezi amintește de unul similar din România. 

Şi în România, la sfârşitul lui 2024, a fost arestat un cetăţean columbian, care, potrivit SRI, voia să distrugă - prin explozie, incendiere sau în alt mod - instalaţii industriale şi construcţii din România, o operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă, cetăţeanul columbian fiind afiliat la o reţea extinsă de sabotori vizând ţări europene, controlată prin interpuşi de serviciile secrete ruse.

Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer, la instigarea unei persoane rezidente în Rusia, obiective strategice din România, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune.

Moscova a fost acuzată de mult timp că folosește dezinformarea pentru a implica în mod fals Kievul în astfel de incidente din Polonia, ca parte a unei campanii mai ample menite să alimenteze sentimentele anti-ucrainene în rândul publicului. De asemenea, a folosit ucraineni pro-Kremlin pentru a desfășura presupuse operațiuni de sabotaj.

Lista dezinformării

Anchetatorii polonezi au declarat că cetățeanul columbian acuzat de incendierea din Radom a primit instrucțiuni de la persoane cu legături la Kremlin cu privire la modul de pregătire a atacurilor și a împărtășit cu acestea fotografii și videoclipuri ale operațiunii.

Se crede că acestea sunt materialele publicate ulterior pe rețelele de socializare.

Potrivit OKO.press, canalul Telegram Otryad Kovpaka a fost semnalat anterior de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ca fiind controlat de Rusia și inclus pe o listă de amenințări de dezinformare publicată de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.

Deși al doilea canal, Svarschiki, nu a fost oficial inclus pe lista neagră, publicația scrie că modelele sale de conținut sugerează că este legat de aceleași surse ale Kremlinului.

Unele imagini au apărut pe ambele conturi, dar altele au apărut doar pe unul, ceea ce sugerează că documentația pregătită de agent a fost împărțită pentru a varia acoperirea.

Amenințare la nivel european

Suspectul în acest incident a fost acuzat și de comiterea unui alt atac incendiator asupra unui depozit din Varșovia cu o săptămână înainte.

Ulterior, el a fugit în Republica Cehă, unde a incendiat autobuze într-un depou din Praga și a planificat un alt atac asupra unui centru comercial. El a fost arestat în scurt timp de autoritățile cehe și condamnat în iunie anul trecut la opt ani de închisoare. De asemenea, el așteaptă pronunțarea sentinței în Polonia.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, aliații Kievului, inclusiv Varșovia, au raportat o creștere a așa-numitelor cazuri de război hibrid, incluzând sabotaje, incendii și atacuri cibernetice.

Moscova neagă în mod sistematic responsabilitatea pentru astfel de incidente, dar Institutul Internațional pentru Studii Strategice (ISS) a raportat în august anul trecut că numărul operațiunilor de sabotaj rusești în Europa aproape s-a quadruplat între 2023 și 2024.

