Agenţia anticorupţie din Ucraina a acuzat mai mulți parlamentari de mită. A fost împiedicată să percheziţioneze sediile unor comisii

Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev.

NABU a informat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului„ care ”primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada", legislativul ucrainean, relatează AFP, citată de Agerpres.

Anchetatorii au încercat să percheziţioneze sediile comisiilor parlamentare din Kiev, dar au fost împiedicaţi să facă acest lucru de forţele de securitate, a adăugat NABU.

„Obstrucţionarea acţiunilor de investigaţie constituie o încălcare directă a legii”, a avertizat NABU, care nu a precizat dacă au putut fi efectuate arestări în acest caz.

Acest nou scandal de corupţie în interiorul statului ucrainean vine imediat după plecarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski spre Florida, unde urmează să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, în cadrul negocierilor privind planul de încheiere a războiului cu Rusia.

Preşedinţia ucraineană a fost deja destabilizată de un vast scandal de corupţie care a presupus deturnarea a aproape 100 de milioane de dolari în sectorul energetic şi în care a fost implicat un prieten apropiat al lui Zelenski, care este acum fugar în străinătate, aminteşte AFP.

Acest scandal a dus la demisia a doi miniştri şi a puternicului şef al administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, care a fost, de asemenea, menţionat şi care era negociatorul privilegiat cu Washingtonul.

Corupţia este endemică în Ucraina de mulţi ani, remarcă AFP. De la începutul invaziei ruseşti din 2022, au fost descoperite numeroase cazuri, inclusiv în armată şi în sectorul apărării.

Deşi Ucraina are o agenţie anticorupţie, NABU, şi un parchet specializat, SAP, cazurile dezvăluite rareori se soldează cu condamnări.

Activiştii anticorupţie se plâng de presiuni politice şi hărţuire judiciară menite să le împiedice activitatea, mai scrie AFP.

