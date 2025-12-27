Live TV

Agenţia anticorupţie din Ucraina a acuzat mai mulți parlamentari de mită. A fost împiedicată să percheziţioneze sediile unor comisii

Data publicării:
parlament ucraina 2
Foto: Verkhovna Rada of Ukraine Facebook

Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev.

NABU a informat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că a „descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului„ care ”primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada", legislativul ucrainean, relatează AFP, citată de Agerpres.

Anchetatorii au încercat să percheziţioneze sediile comisiilor parlamentare din Kiev, dar au fost împiedicaţi să facă acest lucru de forţele de securitate, a adăugat NABU.

„Obstrucţionarea acţiunilor de investigaţie constituie o încălcare directă a legii”, a avertizat NABU, care nu a precizat dacă au putut fi efectuate arestări în acest caz.

Acest nou scandal de corupţie în interiorul statului ucrainean vine imediat după plecarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski spre Florida, unde urmează să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, în cadrul negocierilor privind planul de încheiere a războiului cu Rusia.

Preşedinţia ucraineană a fost deja destabilizată de un vast scandal de corupţie care a presupus deturnarea a aproape 100 de milioane de dolari în sectorul energetic şi în care a fost implicat un prieten apropiat al lui Zelenski, care este acum fugar în străinătate, aminteşte AFP.

Acest scandal a dus la demisia a doi miniştri şi a puternicului şef al administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, care a fost, de asemenea, menţionat şi care era negociatorul privilegiat cu Washingtonul.

Corupţia este endemică în Ucraina de mulţi ani, remarcă AFP. De la începutul invaziei ruseşti din 2022, au fost descoperite numeroase cazuri, inclusiv în armată şi în sectorul apărării.

Deşi Ucraina are o agenţie anticorupţie, NABU, şi un parchet specializat, SAP, cazurile dezvăluite rareori se soldează cu condamnări.

Activiştii anticorupţie se plâng de presiuni politice şi hărţuire judiciară menite să le împiedice activitatea, mai scrie AFP.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
5
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
Digi Sport
A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ooo
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
G9J27r-WkAALw1O
Dronele și rachetele rusești bombardează Ucraina înaintea întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski
Zelenski, discuții cu liderii nord-europeni și șeful NATO, înaintea vizitei în SUA: Ucraina nu va fi un obstacol în calea păcii
Vladimir Putin
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
vladimir putin
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure
Recomandările redacţiei
oameni cu umbrele pe lapovita
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul...
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: Efectul de...
calorifer
Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură, după o avarie...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Trump cere Departamentului de Justiție să dezvăluie numele...
Ultimele știri
Patru spanioli dispăruți în urma naufragiului unui vapor turistic în Indonezia
Incendiu la un fast-food din Giurgiu: cinci angajați au ieșit singuri din clădire. De la ce a pornit focul
Tragedie în Guatemala. 15 persoane au murit după ce un autobuz a căzut în râpă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i...
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Calcul pensie parțială: exemple clare pentru diferite stagii de cotizare
Digi FM
O lume întreagă o adoră. Prințesa Charlotte, lăudată pe rețelele sociale. „Atât de politicoasă, de elegantă...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
La ce sume a înghețat Guvernul pensiile contributive, pensiile de invaliditate și de urmaș? Neschimbate 2 ani
Digi FM
Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată ţara intră sub avertizări de vremea rea până luni dimineaţă
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...