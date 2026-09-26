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Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie atacat de Rusia. Apoi a șters articolul

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Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto: NEXTA/X
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Propagandiștii de la RIA Novosti, o agenție de știri rusă aliniată Kremlinului, au publicat un articol de opinie în care susțineau că „Rusia se confruntă cu o altă «operațiune militară specială»” (așa cum denumește Rusia războiul împotriva Ucrainei – n.r.) în Lituania. Titlul articolului era: „Rusia va începe o nouă Operațiune Specială. Va fi foarte scurtă”. Articolul vorbea despre o amenințare nucleară, scrie Ukrainskaia Pravda.

Articolul a fost scris de colaboratorul independent Aleksandr Nosovici după ce Seimasul lituanian a aprobat eliminarea interdicției constituționale privind desfășurarea armelor nucleare.

Articolul lui Nosovici a fost șters după câteva ore, agenția RIA Novosti susținând că acesta „nu reflectă opiniile echipei editoriale, politica sa editorială sau politica de stat a Federației Ruse”.

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O copie a articolului rămâne disponibilă într-o arhivă web. În articolul șters, Nosovici a numit Lituania „o țară sinucigașă, lipsită cu desăvârșire de rațiune” și „un mic, dar mândru kamikaze în vecinătatea Rusiei”, amenințând totodată Lituania cu o invazie și un atac nuclear.

„Soluția nu este doar rapidă, ci fulgerătoare. Nu gândiți în termeni de secunde de la altitudine”, se menționa în articol.

Meduza menționează că Nosovici este membru al organizației neguvernamentale „Consiliul pentru Politică Externă și de Apărare” și redactor-șef al publicației proruse RuBaltic.Ru, cu sediul în Kaliningrad.

În 2020, proiectul de investigație „Dossier Center” l-a asociat pe Nosovici cu o rețea de influență coordonată de funcționari din administrația prezidențială a lui Vladimir Putin și din Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

Explicația oficială a fost că materialul „nu corespunde opiniei redacției, politicii editoriale și politicii de stat a Federației Ruse”.

Editor : M.C

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