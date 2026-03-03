Live TV

Agenţia UE pentru Azil trage un semnal de alarmă: Există riscul unui „flux de refugiaţi fără precedent” din Iran

Data publicării:
AFGHANISTAN KABUL REFUGEES
Foto: Profimedia

Cererile de azil au scăzut cu aproape 20% în Uniunea Europeană (UE), anunţă marţi agenţia specializată, care trage însă un semnal de alarmă cu privire la riscul unui „flux de refugiaţi fără precedent” din Iran, relatează AFP, citată de News.ro.

„La o populaţie de aproximativ 90 de milioane de locuitori, chiar şi o destabilizre parţială ar putea genera fluxuri de refugiaţi de o amploare fără precedent”, subliniază Agenţia UE pentru Azil (EUAA) într-un raport întocmit chiar înaintea lansării Războiului în Iran, sâmbătă.

„Deplasarea a doar 10% din populaţia iraniană va fi de ajuns să rivalizeze cu cele mai importante fluxuri de refugiaţi din ultimele zeci de ani”, scriu autorii raportului realizat înaintea atacurlor israeliano-americane.

Întrebată de AFP despre o actualizare a evaluării în urma declanşării războului, agenţia a estimat că „situaţia rămâne foarte instabilă şi ar fi iresponsabil să facem declaraţii ipotetice”.

Numărul cererilor de azil depuse de către iranieni în UE şi în ţările vecine este pentru moment destul de scăzut.

În 2025 iranienii au depus 8.000 de cereri, cu mult în urma afganilor (117.000) sau venezuelenilor (91.000).

Atacurile Statelor Unite şi Israelului în Iran nu au provocat, până în prezent, deplasări masive de populaţie.

Însă „amploarea riscului potenţial este considerabilă”, estimează EUAA, mai ales în contextul în care Iranul este una dintre ţările care găzduiesc una dintre cele mai importante populaţii de refugiaţi din lume, o situaţie susceptibilă să provoace deplasări în cascadă.

Autorii raportului notează că scenariul unui val mare de refugiaţi iranieni este, până în prezent, „speculativ”.

Acest scenariu presupune ca aceşti exilaţi să treacă prin Turcia şi apoi să se îndrepte către Europa.

„Totul este foarte volatil”, a spus un oficial european specialist în imigraţie, care a vorbit sub protecţia anonimatului din cauză că subiectul este „delicat”.

Însă subiectul se află deja în centrul unor discuţii între lideri.

Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunţat că a discutat despre acesstă problemă cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Subiectul a fost discutat, de asemenea, de către cei 27 de miniştri de Externe ai UE, într-o reuniune extraordinară, duminică.

Luni, Executivul european a anunţat că îşi „consolidează pregătirea” în acest dosar prin supravegherea ”tendinţelor” migraţiei şi prin consolidarea cooperării cu cu agenţiile ONU.

În 2025, statele membre UE şi vecinii Uniunii - Norvegia şi Elveţia - au primit aproximativ 822.000 de cereri de azil, reprezentând o scădere cu 19% faţă de 2024.

Această scădere a urmat după o altă scădere, de 11%, în 2024.

Scăderea înregistrată în 2025 se explică în mare parte prin diminuarea numărului de cereri depuse de către sirieni, după căderea lui Bashar al-Assad.

Numărul solicitanţilor de azil nu a mai egalat niciodată nivelul din timpul crizei migraţiei din 2015, când sute de mii de refugiaţi sirieni care fugeau din calea Războiului Civil au venit în Europa.

