Live TV

Agenții austrieci au descoperit la Viena o ascunzătoare de arme care ar avea legătură cu Hamas. Viza ținte evreiești și israeliene

Data publicării:
luptatori hamas pe strada
Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto: GettyImages

Serviciul de informații intern al Austriei a descoperit o ascunzătoare de arme în Viena, despre care se crede că ar avea legături cu gruparea teroristă palestiniană Hamas și că ar fi destinată unor „posibile atacuri teroriste în Europa”, relatează Jerusalem Post și Euronews.

Guvernul austriac a anunțat joi că un cetățean britanic neidentificat, în vârstă de 39 de ani, care ar avea „legături strânse cu stocul de arme”, a fost arestat luni la Londra, potrivit unui comunicat al Ministerului austriac de Interne.

„Conform stadiului actual al anchetei, instituțiile israeliene sau evreiești din Europa ar fi fost probabil țintele acestor atacuri”, se mai arată în comunicat. Ascunzătoarea cu arme și suspectul făceau parte dintr-o anchetă coordonată la nivel internațional de către Direcția pentru Securitate și Informații a Statului (DSN) „asupra unei organizații teroriste globale cu legături cu Hamas”.

În cursul anchetei, ministerul austriac de interne a declarat că serviciul său de informații a descoperit „că un grup a adus arme în Austria pentru a le folosi în posibile atacuri teroriste în Europa”.

Armele, despre care se crede că fac parte din operațiuni străine nespecificate legate de Hamas, au fost descoperite într-o valiză într-un depozit închiriat în Viena și conținea cinci pistoale și 10 încărcătoare.

„Cazul actual arată încă o dată că DSN dispune de o rețea internațională excelentă și ia măsuri consecvente împotriva tuturor formelor de extremism. Misiunea este clară: toleranță zero față de teroriști”, a declarat ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner.

Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie a confirmat joi că un suspect a fost arestat în centrul Londrei de către ofițeri specializați din cadrul Unității Naționale de Extrădare. Acesta se află în arest preventiv până la următoarea sa înfățișare la Tribunalul Magistraturii din Westminster.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
4
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SINE DE TREN
Accident feroviar grav lângă București. Patru oameni au murit după ce...
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Reacția ministrului Apărării, după ce numele său a apărut într-un...
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
Încă o doctoriță din România a murit în timpul gărzii. Tragedia are...
marius isaila la dna-Mediafax Foto-Liviu Adascalitei 1
Un fost senator PSD a fost arestat pentru cumpărare de influență...
Ultimele știri
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „România și Ucraina lucrează la un parteneriat strategic”
Haos pe aeroporturile din SUA din cauza blocajului guvernamental: peste 800 de zboruri anulate. „Suntem într-o situaţie fără precedent”
Un ostatic israelian acuză că a fost violat cât timp a fost în detenție. Rom Braslavski a descris tortura oribilă prin care a trecut
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Members of Austria's parliament are pictured as they are sworn in at the beginning of a plenary session in Vienna
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment de comemorare a unui nazist în Parlamentul Austriei
papa leon
Papa Leon, noi critici la adresa administrației Trump pe tema imigranților: „Au trăit ani și ani fără să cauzeze probleme”
benjamin netanyahu la birou
Netanyahu: „Există încă grupuri Hamas în Gaza și le eliminăm sistematic”. Gruparea a predat trupurile a trei ostatici israelieni
Red Cross transport bodies of two deceased hostages, kidnapped during October 7, 2023, attack on Israel by Hamas, after they were handed over by Hamas militants, in Deir Al-Balah
Corpurile altor doi ostatici israelieni au fost predate de Hamas Crucii Roșii
Un curcubeu apare deasupra lacului Wörthersee din provincia austriacă Carinthia.
Una dintre cele mai frumoase și bogate țări din Europa caută lucrători, inclusiv români. Salariile sunt de peste 20.000 de euro pe an
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu...
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Unde ninge în România în acest weekend. ANM anunță: Două județe intră sub Cod galben. Vreme instabilă până...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Neverosimil: ”Louis Munteanu vrea 5.000.000 € la semnătură!”
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
A treia generație a clanului Putin și-a făcut loc în guvernul Rusiei. Nepoți, veri și gineri — noua...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...