Live TV

Agenții Iranului recrutează adolescenți britanici pe Telegram pentru spionaj și acte de terorism: „Copiat direct din manualul rusesc”

Data publicării:
Downloading files on a computer, Iran flag
Foto: Profimedia

Canalele accesibile publicului de pe aplicația de mesagerie criptată Telegram oferă remunerație pentru îndeplinirea unor sarcini în numele serviciilor secrete iraniene, prin anunțuri în engleză și ebraică, scrie The Times. Potrivit publicației britanice, serviciile secrete iraniene par să recruteze persoane pe rețelele de socializare pentru a comite acte de terorism și spionaj pe teritoriul britanic, oferind remunerații începând de la 500 de lire sterline pentru filmarea țintelor.

Canalele accesibile publicului de pe Telegram, aplicația de mesagerie criptată, oferă persoanelor fizice locuri de muncă pentru a îndeplini sarcini pentru Teheran. Sarcinile variază de la filmarea persoanelor care intră și ies dintr-o clădire până la urmărirea țintelor și transmiterea de informații, contractanții fiind plătiți cu mii de lire sterline pentru sarcini mai complexe. Banii sunt transferați prin criptomonede, ceea ce ajută la ascunderea originii plății.

Canalele sunt promovate pe fluxul unui cont care pretinde a fi serviciul de informații al Iranului, care difuzează oportunitatea de a „coopera” cu acesta prin înscriere.

Anunțurile sunt în engleză și ebraică, părând să vizeze persoane care doresc să câștige bani ușor sau evrei nemulțumiți de Israel.

Strategia pare să indice că serviciul de informații iranian își extinde o strategie pe care a urmărit-o în Israel, unde mai multe persoane cu vârste de până la 14 ani au fost acuzate în ultimele zile că ar fi filmat ținte militare israeliene pentru agenți ai serviciilor de informații iraniene în schimbul unor sume mai mici de 1.000 de lire sterline.

Amenințarea violenței și a spionajului susținute de Iran în Marea Britanie a crescut considerabil în ultimele șase luni, potrivit poliției antiteroriste, care încă investighează dacă Teheranul se află în spatele atacului incendiator asupra unui serviciu de ambulanță evreiesc din nordul Londrei, care a avut loc luni.

Jonathan Hall KC, evaluatorul independent în materie de terorism, a declarat că rețelele sociale permit statelor ostile să recruteze persoane „de unică folosință” ca alternativă relativ gratuită la desfășurarea propriilor agenți.

La începutul acestei săptămâni, lordul Beamish, președintele comisiei pentru informații și securitate din Parlamentul britanic, a declarat că Iranul angajează infractori de mică anvergură pentru a comite atacuri și a desfășura activități de spionaj în Marea Britanie.

Experții iranieni în securitate care au studiat unul dintre conturile de Telegram folosite pentru recrutare au afirmat că acesta părea să aibă legături reale cu serviciile de informații iraniene, deși au avertizat că o verificare 100% este imposibilă din cauza naturii operațiunii.

Pe unul dintre canale, utilizatorii selectează o opțiune prin care indică faptul că doresc să lucreze pentru serviciile de informații iraniene, declanșând o comunicare prin chatbot cu mesaje afișate în engleză și ebraică, într-un proces pe care experții în securitate l-au descris ca fiind „copiat direct din manualul rusesc”.

Odată ce un utilizator selectează „start”, un mesaj răspunde astfel:

„Vă mulțumim că ați contactat serviciul de informații al Iranului. Toate datele și conversațiile dvs. sunt în siguranță aici. Vă rugăm să lăsați numărul de telefon sau ID-ul contului dvs. de Telegram. Experții noștri vă vor contacta în curând. Vă mulțumim pentru răbdare.”

Un mesaj ulterior trimis câteva minute mai târziu spunea:

„Vă mulțumim că ne-ați contactat, vă rugăm să răspundeți la aceste întrebări pentru a continua colaborarea cu noi. Din ce țară sunteți? Care este motivația dvs. pentru a lucra cu noi? Ce capacități sau acces la informații aveți?”

Chatbotul a trimis mai târziu un mesaj în care spunea: „Dacă sunteți interesat de colaborare, vă rugăm să răspundeți pentru a vă putea pune în legătură cu unul dintre experții noștri.”

Roger Macmillan, un specialist în domeniul militar și al securității care a petrecut ani de zile combatând amenințările sponsorizate de statul iranian și a lucrat ca director de securitate la Iran International, un post independent de televiziune în limba farsi cu sediul la Londra, a declarat că știe de adolescenți care au interacționat cu conturi Telegram legate de Iran.

El a spus:

„Mesajele vor fi în engleză și în ebraică, deoarece ei caută să recruteze evrei sau israelieni nemulțumiți, precum și persoane vorbitoare de limbă engleză care au nevoie de bani. Este la fel de evident, este exact ca într-un manual rusesc. Ei oferă bani adolescenților britanici și spun: «Îți dau 500 de lire sterline» — este prea ușor. Le vor cere copiilor să fotografieze asta, să filmeze aia — și tu o să o faci. Apoi nu știi la ce se folosește”

„Ți-ai făcut treaba și ți-ai câștigat banii, iar apoi ei vor trece la următoarea etapă. Chiar este atât de simplu. Persoana care se ocupă de recrutare probabil că nu va ști pentru cine o face, pentru că altcineva îl controlează. Nu e ca și cum ți s-ar da un telefon cu cartelă preplătită și un număr de mobil din Iran pe care să-l suni, iar ei să-ți spună ce să faci.”

Roger Macmillan a adăugat: „Oamenii pe care îi angajează pentru aceste misiuni probabil nu sunt operatori foarte bine pregătiți, instruiți să meargă și să comită aceste atacuri. Aceștia sunt copii, sunt persoane vulnerabile care au fost cooptate cu promisiunea: «fă asta, filmează-o și îți vom da 500 de lire sterline». La ora unu dimineața vor merge să o facă, vor folosi persoane ușor de recrutat și care pot fi ușor contrazise, apoi vor pretinde că «noi am comis acest atac uimitor».

„Dacă sunt descoperiți și opriți, își permit să fie fățiși. Își pot linge rănile și pot pune la cale unul nou. Și în această perioadă anume, se observă o trecere mult mai mare către arena digitală. Este destul de înspăimântător, deoarece la câteva minute după ce se întâmplă acest lucru, imaginile sunt publicate, iar asta le face accesibile. Este destul de înspăimântător.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
2
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
4
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mojtaba Khamenei cu turban si ochelari si barba
Donald Trump a declarat că CIA i-a spus că noul lider suprem al Iranului este gay
President Donald Trump attends the National Republican Congressional Committee's annual fundraising dinner
„Nu vom sacrifica vieţi americane pentru aceleaşi politici externe eşuate”. Republicanii, nervoși că Trump nu explică strategia în Iran
Pictures-of-the-Week-Global-Photo-Gallery
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Eforturile diplomatice se confruntă cu „provocări uriașe” pentru a opri conflictul
Oil prices rise as Iran and USA face conflict during a global oil crisis
Războiul lui Trump în Iran arată transformarea SUA dintr-un gardian global într-un arbitru al haosului
Coreea de Nord paradă militară
Statele cu arme nucleare își măresc arsenalele. Lumea intră într-o nouă cursă a înarmării, avertizează un raport
Recomandările redacţiei
întâlnire între Donald Trump și mai mulți lideri europeni la Casa Albă
Între ciocan și nicovală. Amenințările lui Trump privind războiul din...
pompa carburanti
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil”...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu, despre negocierile din coaliție: „Trebuie să ajungi...
arme
Comandații ruși vând armele noi pe piața neagră și dau soldaților...
Ultimele știri
Dronele ucrainenilor ajung fără probleme chiar și până la Marea Baltică. Care sunt consecințeleaaa
Premierul slovac Robert Fico, vizită la București: va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și va avea discuții cu Ilie Bolojan
Cum s-ar putea amesteca Moscova în alegerile din Ungaria. Peter Szijjarto, refugiu în Rusia dacă Fidesz pierde (presa)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au...
Fanatik.ro
Cum a trăit Gică Hagi din tribuna VIP Turcia – România 1-0! Adrian Ilie, dezvăluiri de la Istanbul
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici...
Adevărul
„Suntem o adunătură de idioți”: verdictul dur al unui expert american în geopolitică despre războiul pe care...
Playtech
Ce este portofelul electronic de identitate şi ce informaţii conţine. Va fi implementat până la finalul anului
Digi FM
„Simt că viața îmi scapă printre degete!” Drama unei tinere diagnosticată cu o boală gravă după nopți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Ordonanța invizibilă de combatere a creșterii prețurilor la carburanți: „Scade riscul penuriei, dar efectele...
Newsweek
De ce nu se trimit ajutoarele la pensie în aprilie? Poșta cere 32 lei de plic livrat, dublu față de curier
Digi FM
Sfârșitul lunii martie aduce vreme extremă în România. Meteoroloii anunță ploi torențiale, viscol și vânt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”