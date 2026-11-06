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Agențiile federale americane emit un avertisment în urma seriei de atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare

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packaged frozen vegetables in supermarket freezers
Combine frigorifice cu alimente, în supermarket. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Guvernul federal este conștient de existența unor actori cibernetici rău intenționați România, printre țările afectate

Agențiile federale îndeamnă spitalele, sistemele de transport și comercianții cu amănuntul din sectorul alimentar să-și consolideze sistemele industriale de refrigerare, după ce o serie de atacuri cibernetice au perturbat funcționarea sistemelor de răcire din magazinele alimentare și băncile de sânge din întreaga Europă, scrie Politico.

De asemenea, Pentagonul a declarat săptămâna trecută, într-un comunicat, că investighează o serie de defecțiuni recente ale congelatoarelor din șase magazine din bazele militare americane, deși nu este clar dacă aceste incidente au vreo legătură unele cu altele.

Ultimul avertisment din partea agențiilor americane semnalează o îngrijorare crescândă cu privire la faptul că aceste atacuri s-ar putea extinde și ar putea afecta sistemele de refrigerare a alimentelor din SUA.

Guvernul federal este conștient de existența unor actori cibernetici rău intenționați

Fișa informativă — elaborată de Agenția pentru Securitatea Infrastructurii Cibernetice, FBI și departamentele Sănătății și Serviciilor Sociale, Agriculturii și Transporturilor — a subliniat că guvernul federal este „conștient de existența unor actori cibernetici rău intenționați care vizează sistemele industriale de refrigerare și de monitorizare a lanțului frigorific la nivel global”.

Agențiile au îndemnat proprietarii și operatorii de sisteme de refrigerare din sectoarele sănătății, alimentar, agricol și al transporturilor din SUA să-și intensifice securitatea cibernetică, inclusiv prin monitorizarea mai atentă a schimbărilor de temperatură și prin „eliminarea expunerii la internetul public” a dispozitivelor de tehnologie operațională (OT) — dispozitive industriale puțin cunoscute și adesea uitate, cu ieșiri fizice, precum un sistem industrial de refrigerare.

Agențiile federale și firmele de securitate cibernetică au avertizat de mult timp că hackerii vizează frecvent dispozitivele OT care sunt conectate inutil la internet. Grupuri de hackeri iranieni au vizat rețelele electrice și instalațiile de tratare a apei din SUA prin intermediul controlerelor logice programabile la începutul acestui an.

Avizul nu a precizat în mod explicit dacă vreun sistem de refrigerare din SUA este vizat.

România, printre țările afectate

Miercuri, grupuri de hacktiviști pro-ruși și-au asumat responsabilitatea pentru seria de atacuri asupra frigiderelor din magazinele alimentare europene din Franța, Estonia, Belgia, Luxemburg, Suedia, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Finlanda și România. Atacurile cibernetice au afectat, de asemenea, sistemele de refrigerare de la băncile de sânge franceze, deși serviciul național de colectare a sângelui a declarat că stocurile sale nu au fost afectate.

Joi, Kremlinul a negat orice implicare în atacuri.

Reuters a relatat săptămâna trecută că Pentagonul tratează defecțiunile congelatoarelor de pe bazele militare din luna august ca fiind atacuri cibernetice.

Pentagonul a declarat săptămâna trecută, într-un comunicat adresat POLITICO, că Serviciul de Investigații Penale al Apărării, care este biroul de investigații al Biroului Inspectorului General al Pentagonului, „conduce o anchetă comună” cu privire la această problemă.

 

Editor : M.C

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