Agentul ucrainean acuzat că a ucis-o pe femeia suspectată de atentatul cu bombă din Monaco îşi schimbă declaraţia

Un agent al serviciului ucrainean de informaţii militare (GUR), care a mărturisit că a ucis-o pe femeia suspectată că a încercat să-i asasineze pe multimilionarul Vadim Ermolaiev şi familia acestuia în Monaco săptămâna trecută, susţine acum că nu el a tras focurile de armă, relatează BBC.

În faţa instanţei din Kiev, joi, la audierea privind arestarea preventivă, Vladislav Reut - care, cu câteva zile înainte, îi condusese pe anchetatori la mormântul Anastasiei Berezovska, îngropată într-o pădure - a declarat că „neagă categoric” că ar fi comis crima şi a dat vina pe presupusul său complice, potrivit News.ro.

Cazul atrage atenţia deoarece Reut este un ofiţer activ şi decorat al Direcţiei Principale de Informaţii a Ucrainei (GUR), iar co-inculpatul Vitalii Jîkovîci a lucrat până de curând pentru Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Joi seară, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că va prezenta „informaţii suplimentare relevante” în zilele următoare.

Motivul exploziei din Monaco, care l-a vizat pe Vadîm Ermolaiev, rămâne însă neclar.

Omul de afaceri, care şi-a făcut averea în industria coniacului şi în domeniul imobiliar, a renunţat în urmă cu câţiva ani la cetăţenia ucraineană. Ulterior, el a fost sancţionat de autorităţile de la Kiev pentru că şi-a continuat afacerile în Crimeea după anexarea peninsulei de către Rusia.

Între timp, presupusa sa asasină a fost ea însăşi ucisă.

Cei doi suspecţi au fost aduşi în instanţă separat, cu mâinile încătuşate şi înconjuraţi de agenţi înarmaţi, cu cagule pe faţă.

Ambii şi-au ţinut glugile trase şi feţele acoperite cu măşti pe tot parcursul şedinţei de judecată, astfel încât li se vedeau doar ochii. Au stat aproape tot timpul aplecaţi în cuşca de sticlă destinată inculpaţilor, cu spatele la camerele de televiziune.

În instanţă, procurorul a precizat că Anastasiia Berezovska ajunsese în Ucraina la două zile după explozia din Monaco, înainte de a fi identificată drept principalul suspect în acest caz.

Ea intrase în Ucraina cu autobuzul, din Polonia.

După ce au fost informaţi despre suspiciunile care o vizau, anchetatorii s-au concentrat rapid asupra lui Jîkovîci, în vârstă de 50 de ani, şi a lui Reut, de 34 de ani, folosind înregistrările telefonice ale Berezovskăi.

Ulterior, au identificat transferuri de bani şi criptomonede efectuate de cei doi către conturile femeii.

„Ori ea, ori noi”

Iniţial, Reut a mărturisit că el a împuşcat-o pe Berezovska. Apoi i-a condus pe anchetatori în locul din pădure, la vest de Kiev, unde îi îngropase trupul într-un mormânt acoperit cu crengi.

Însă, la doar câteva zile distanţă, agentul GUR a declarat în instanţă că doreşte „să spună adevărul”, transferând întreaga responsabilitate asupra lui Jîkovîci.

„Am luptat împotriva inamicului în apărarea ţării mele”, a afirmat el. „Nu aş ucide niciodată intenţionat o femeie civilă nevinovată”, afăugat bărbatul.

Potrivit noii sale versiuni, cei doi s-au deplasat cu BMW-ul său pentru a o prelua pe Berezovska de pe autostrada spre Kiev, deoarece aceasta „trebuia ascunsă” în legătură cu „o chestiune penală”. Reut nu a precizat la ce se referea.

Pe drum, susţine el, Jîkovîci a scos din rucsac un pistol Makarov modificat şi l-a încărcat. Când Reut a protestat, acesta i-ar fi spus că este doar o măsură de precauţie „în cazul în care femeia intră în panică”.

După ce au luat-o pe Berezovska, Reut spune că i s-a cerut să conducă spre satul Iuriv, unde toţi trei au coborât pe un drum forestier. Acolo, afirmă el, Jîkovîci i-ar fi ordonat să tragă, spunându-i: „Ori ea, ori noi.”

Potrivit declaraţiei lui Reut, Jîkovîci a împuşcat-o apoi pe Berezovska cu patru focuri de armă, după care cei doi au săpat o groapă şi i-au ascuns trupul. El susţine că Jîkovîci a aruncat ulterior pistolul într-un lac din apropiere, împreună cu bunurile femeii.

Întrebat de ce a mărturisit iniţial crima dacă nu el a tras, Reut a spus că fusese ameninţat de Jîkovîci.

„Mi-a spus: «Dacă mi se întâmplă ceva, rudele tale sunt în pericol»”, a declarat el.

Avocatul lui Jîkovîci a respins noua versiune a faptelor.

Anatolii Ivanov, cu capul ras şi ţinând permanent în mână un şirag de mătănii din lemn, şi-a descris clientul drept un fost ofiţer SBU de rang inferior şi a respins ideea că un simplu civil ar fi putut să dea ordine unui ofiţer activ al GUR, cu atât mai puţin să-l determine să participe la o crimă.

El l-a descris pe Jîkovîci drept un „patriot”, care a luptat în estul Ucrainei în 2014 şi a participat apoi la apărarea regiunii Kiev după invazia rusă pe scară largă din 2022.

„Nu vrea să ajungă la închisoare. Înţeleg asta”, a comentat Ivanov referitor la noua declaraţie a lui Reut.

Totuşi, avocatul a insistat că propriul său client „nu a ucis pe nimeni”.

Procurorul susţine că cei doi bărbaţi au acţionat „împreună şi coordonat”, fiind acuzaţi de omor cu premeditare.

Deocamdată, cazul ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri şi reprezintă o situaţie delicată pentru autorităţile de la Kiev.

În instanţă, avocatul lui Jîkovîci a sugerat că ar putea exista „o pistă rusească”, amintind că, în trecut, agenţi ai serviciilor ucrainene au fost recrutaţi de Moscova.

„Din păcate, am avut destui astfel de trădători”, a spus el.

Totuşi, nu a prezentat dovezi în acest sens, iar alte ipoteze – de la corupţie până la crimă organizată – sunt, de asemenea, analizate.

„Luăm în calcul toate variantele”, a declarat pentru BBC procurorul Dmitro Tkaciuk.

El a adăugat că unul dintre suspecţi a oferit informaţii privind un posibil mobil al crimei, însă publicarea acestora în acest moment ar putea afecta ancheta.

„Verificăm informaţiile”, a spus procurorul.

Judecătorul a respins cererile de eliberare pe cauţiune formulate de ambii inculpaţi, care vor rămâne în arest preventiv pe durata continuării anchetei.

Editor : C.L.B.