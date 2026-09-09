„Ai crezut că vei scăpa basma curată. Sunt în mașina ta”. Cum și-a hărțuit un bărbat fosta parteneră prin aplicația Tesla

O femeie din Sydney a fost hărțuită de fostul său partener prin intermediul aplicației Tesla, după ce acesta a obținut controlul de la distanță asupra mașinii sale electrice. Bărbatul îi putea limita viteza în timp ce conducea, modifica temperatura, bloca vehiculul și stabili orele în care acesta putea fi folosit. Enrico Pucci, acuzat că și-a abuzat partenera timp de patru ani, a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare pentru 30 de infracțiuni legate de violența domestică, scrie The Guardian.

În urmă cu aproape un an, femeia a auzit alarma mașinii sale Tesla pornind de trei ori în toiul nopții. Acesteia i-a fost „prea frică” să iasă din casă, deoarece se temea că fostul său partener, omul de afaceri Enrico Pucci, i-ar putea avaria vehiculul, potrivit documentelor poliției depuse în instanță.

A doua zi dimineață, mașina nu părea să fie avariată, însă aceasta a observat că panoul de bord electronic fusese resetat și că fusese adăugat un profil de „control parental”.

Trei zile mai târziu, Pucci, acum în vârstă de 50 de ani, a urmărit-o cu o mașină și a început să țipe la ea în legătură cu un bărbat cu care aceasta avea o relație.

„Ai crezut că vei scăpa basma curată. Sunt în mașina ta. Sunt în hărțile tale”, i-a strigat el, potrivit documentelor poliției.

Femeia nu își mai putea controla propria mașină

În zilele următoare, Stacey a descoperit că profilul de control parental, la care ea nu avea acces, permitea controlarea aproape în totalitate a vehiculului. Prin intermediul aplicației Tesla puteau fi modificate viteza și temperatura din interior, putea fi acționat sistemul de închidere și puteau fi stabilite intervalele orare în care mașina putea fi condusă.

Între 6 și 12 noiembrie 2025, Pucci a modificat de la distanță temperatura din mașină, alternând între valori extrem de scăzute și extrem de ridicate.

„Victima nu a putut conduce cu anumite viteze, iar în cele mai recente situații din această perioadă, [inculpatul] a activat «Modul Valet», care reduce imediat viteza la 40 km/h, provocând riscuri semnificative pentru siguranța victimei pe șosea”, se arată în documentele poliției.

„Victima nu a mai avut niciun control asupra vehiculului său de când a observat, la 1 noiembrie 2025, că fusese adăugat profilul de control parental.

Inculpatul a fost singurul care a avut acces la comenzile vehiculului, folosind aplicația Tesla. Acest lucru i-a provocat victimei un stres semnificativ, suferință psihică și temeri pentru siguranța sa fizică atunci când își conducea propriul vehicul.”

Pucci a încercat, de asemenea, de șapte ori să deconecteze mașina femeii de la stația de încărcare prin intermediul aplicației.

Cum a obținut bărbatul acces la aplicația Tesla

Femeia și-a cumpărat mașina Tesla în perioada în care cei doi formau încă un cuplu. Pentru că aceasta întâmpina dificultăți în folosirea tehnologiei vehiculului, Pucci s-a oferit să o ajute.

El i-a spus că mașina trebuia înregistrată pe numele său pentru ca „să poată prelua controlul asupra aplicației Tesla și «să o ajute»”.

„Victima a fost de acord exclusiv pentru a primi ajutor în utilizarea tehnologiei vehiculului”, se arată în documente.

În noiembrie 2025, la o lună după încheierea relației, Pucci a folosit aplicația asociată mașinii pentru a o hărțui pe femeie. Acțiunile sale au fost încadrate drept folosirea unui serviciu de comunicații pentru urmărirea sau hărțuirea unei persoane.

Miercurea trecută, Enrico Pucci a fost condamnat pentru 30 de infracțiuni legate de violența domestică împotriva fostei sale partenere, inclusiv pentru folosirea aplicației Tesla cu scopul de a o hărțui.

Judecătorul Peter Feather, de la Tribunalul Local din Parramatta, în vestul orașului Sydney, l-a condamnat la doi ani și trei luni de închisoare, cu o perioadă de 15 luni în care nu poate fi eliberat condiționat. Pucci pledase vinovat cu o săptămână înaintea unei audieri programate în august.

În motivarea sentinței, judecătorul a arătat că bărbatul a avut un „comportament abuziv” față de fosta sa parteneră pe parcursul a patru ani și a folosit „mai multe metode pentru a domina” femeia.

Pe lângă controlarea mașinii prin aplicația Tesla, Pucci ar fi inventat oportunități de angajare pentru a-i „crea dependență”, în timp ce „o obliga să renunțe la alte oportunități”.

„Privit în ansamblu, [acest comportament] reprezintă o conduită de natură coercitivă și dominatoare, reflectând un tipar menit să consolideze puterea și supunerea”, a declarat Feather.

„Ia-ți rămas-bun de la fiul tău”

Documentele poliției descriu mai mulți ani de abuzuri. În martie 2020, femeia i-a spus lui Pucci că vrea să se despartă de el, în timp ce se aflau într-o mașină împreună cu fiul de doi ani al acesteia. Incidentul a dus la condamnarea bărbatului pentru agresiune.

„Inculpatul a amenințat-o că aceea avea să fie ultima dată când victima își vede fiul, dacă punea capăt relației”, se arată în documente. „Inculpatul i-a luat telefonul cu forța și i-a trimis un mesaj fostului soț al victimei, în care scria că aceasta nu putea avea grijă de fiul său și că dorea să renunțe la el.”

„Inculpatul a scos-o cu forța pe victimă din mașină și a târât-o până la un stâlp din apropiere, a imobilizat-o și i-a spus: «Ia-ți rămas-bun de la fiul tău». Inculpatul a plecat cu mașina împreună cu copilul victimei, lăsând-o pe aceasta fără telefon și fără mașină.”

Pucci s-a întors câteva minute mai târziu, a prins-o pe Stacey de braț și i-a spus: „Sper că înțelegi ce ți se va întâmpla dacă te mai desparți de mine”.

Într-un alt incident, petrecut în 2021, după ce cei doi se căsătoriseră, Pucci a agresat-o din nou. Femeia și-a amintit că „lupta” pentru a-și salva viața, potrivit documentelor.

„Totul s-a făcut liniște, iar victima și-a pierdut cunoștința”, se precizează în documente. „Victima a crezut că va muri.”

Pucci a contestat sentința pentru cele 30 de infracțiuni și urmează să se prezinte din nou în fața instanței la sfârșitul lunii octombrie.

Printre acuzații se numără opt fapte de urmărire sau intimidare cu intenția de a provoca teamă ori vătămare corporală, șase agresiuni, două fapte de strangulare a unei persoane fără consimțământ, folosirea unui serviciu de comunicații pentru amenințarea cu moartea și folosirea unui astfel de serviciu în scopul amenințării, hărțuirii sau ofensării unei persoane.

Pucci, sancționat anterior pentru exploatarea unor muncitori

În 2017, o instanță federală a constatat că o firmă de curățenie din Sydney, deținută de Pucci, îi tratase pe unii muncitori străini vulnerabili ca pe niște „sclavi”. Compania refuzase luni întregi să îi plătească și îi lăsase fără mobilă, hrană și tratamente medicale esențiale.

Autoritatea australiană pentru respectarea legislației muncii a obținut aplicarea unei sancțiuni de aproape 450.000 de dolari companiei Grouped Property Services (GPS) Pty Ltd. Pucci, actualul proprietar și unic administrator al firmei, a fost amendat cu 3.000 de dolari pentru că a concediat o femeie după ce aceasta a întrebat de ce nu fusese plătită.

Fratele său, Rosario Pucci, fostul proprietar și administrator al companiei, a fost descris de instanță drept „implicat îndeaproape” în exploatarea muncitorilor și a primit o amendă suplimentară de 74.300 de dolari.

În 2022, Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții i-a interzis lui Enrico Pucci să conducă societăți comerciale pentru perioada maximă de cinci ani, din cauza „implicării sale în falimentul a trei companii”, care aveau datorii de aproape 10 milioane de dolari către creditori.

Editor : Ș.A.