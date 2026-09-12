AIE avertizează că sistemul de rafinare a petrolului este „împins la limită”. Prognoza pentru oferta globală a fost redusă din nou

Războaiele din Iran şi Ucraina exercită o presiune tot mai mare asupra pieţei petrolului, iar sistemul mondial de rafinare este „împins la limită”, a avertizat Agenţia Internaţională a Energiei (AIE), care şi-a redus din nou prognozele pentru oferta şi cererea globală de petrol în 2026.

AIE estimează acum că oferta mondială de petrol va scădea cu 5,7 milioane de barili pe zi în 2026, cu aproximativ 6% faţă de anul trecut. În raportul din august, agenţia anticipa o scădere de 4%. Revenirea completă a livrărilor producătorilor din Orientul Mijlociu este acum amânată până în 2027, potrivit CNBC, citat de News.ro.

AIE şi-a redus semnificativ şi estimarea privind consumul. Cererea mondială de petrol este prognozată să scadă cu 2,5 milioane de barili pe zi în acest an, comparativ cu declinul de 1,6 milioane de barili pe zi anticipat în august.

Agenţia avertizează că impasul negocierilor dintre SUA şi Iran, noile atacuri din Strâmtoarea Ormuz şi tensiunile din zona strâmtorii Bab el-Mandeb continuă să împiedice normalizarea fluxurilor petroliere.

Stocurile au avut până acum un rol esenţial în echilibrarea pieţei, dar această rezervă de siguranţă se reduce rapid. Stocurile mondiale observate de petrol au scăzut cu 507 milioane de barili de la începutul războiului, dintre care 95 de milioane numai în august.

„Cu rezervele în scădere şi sistemul global de rafinare împins la limită, nevoia de progrese în soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu şi a războiului Rusia-Ucraina este mai mare ca niciodată, pentru a evita o nouă înăsprire a pieţei şi distrugerea cererii”, a avertizat AIE.

Rafinăriile au procesat în august aproximativ 81,4 milioane de barili pe zi, cu 4,2 milioane mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile problemelor din Orientul Mijlociu, Rusia şi unele economii asiatice.

Preţurile petrolului au scăzut vineri, Brent coborând cu aproximativ 3%, la 104,44 dolari pe baril, iar WTI cu 2,6%, la 99,86 dolari. Ambele cotaţii rămân însă în apropierea pragului de 100 de dolari, după escaladarea conflictelor şi perturbarea transporturilor şi a infrastructurii energetice.

Editor : M.B.