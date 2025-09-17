Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a raportat, marți, că au avut loc bombardamente în apropierea centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare facilitate nucleară din Europa, aflată sub ocupație rusă, potrivit Kyiv Independent.

„Ceea ce odinioară era aproape de neimaginat, bombardamente sau alte activități militare desfășurate lângă instalații nucleare majore, a devenit o realitate constantă în timpul acestui război îngrozitor”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Observatorii agenției au văzut „fum negru ridicându-se din trei locații din apropiere” după bombardamente, potrivit AIEA. Conducerea instalată de Rusia la centrală a informat agenția că obuze de artilerie au căzut la aproximativ 400 de metri de depozitul extern de combustibil diesel al instalației. Agenția nu a atribuit responsabilitatea pentru atac, însă Moscova a acuzat Ucraina.

Centrala de la Zaporojie, situată în orașul ocupat Enerhodar, producea aproximativ 20% din energia electrică a Ucrainei înainte ca Rusia să o preia, în martie 2022.

AIEA a avertizat de luni de zile asupra riscului unui accident nuclear, afirmând că Rusia a folosit centrala pentru a pune presiune asupra Ucrainei și partenerilor săi. Forțele ruse au staționat trupe și echipamente în cadrul instalației și au bombardat în mod regulat zona înconjurătoare.

Rusia revendică proprietatea asupra centralei, în baza anexării ilegale a regiunii Zaporojie, și ar construi noi linii de înaltă tensiune pentru a o conecta la propria rețea energetică.

Potrivit relatărilor, Statele Unite au propus revenirea controlului asupra centralei către Ucraina, urmând apoi transferul managementului sub supraveghere americană, pentru a furniza energie atât zonelor controlate de ruși, cât și celor aflate sub control ucrainean.

Inițial, Moscova a respins propunerea, însă președintele rus Vladimir Putin a declarat ulterior că este „deschis” cooperării cu Ucraina și SUA la centrală.

Editor : M.I.