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Airbnb schimbă regulile. Ce nu mai au voie gazdele să le ceară oaspeților: „Aceste sarcini le pot afecta şederea”

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Foto: Getty Images
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Platforma online de închirieri turistice Airbnb a modificat recent regulamentul interior, interzicând în special anumite solicitări impuse oaspeţilor de către gazde, cum ar fi spălatul vaselor sau aruncatul gunoiului, conform acestei noi politici globale care va intra în vigoare pe 20 noiembrie.

„Regulile noastre de închiriere permit oaspeţilor să primească îndrumări de la gazde; cu toate acestea, comunitatea noastră ne-a spus că acestea pot fi confuze, restrictive şi dificil de gestionat”, a informat Airbnb, potrivit Agerpres.

Platforma de închirieri le-a „regândit pentru a le face mai uşor de consultat” şi acum le cere gazdelor să „fie rezonabile” în solicitările lor adresate oaspeţilor.

Conform unei actualizări publicate marţi pe site-ul Airbnb, gazdelor nu le mai este permis să le ceară oaspeţilor să facă patul, să pornească maşina de rufe, să scoată gunoiul sau să spele şi să pună vasele la loc, considerând acestea sunt sarcini „care necesită un efort sau un timp considerabil sau care, de obicei, sunt efectuate de o menajeră”.

A cere oaspeţilor „să îndeplinească sarcini care sunt în mod normal responsabilitatea unei menajere le poate afecta şederea şi poate avea un impact negativ asupra recenziilor”, explică Airbnb pe site-ul său web.

Pe de altă parte, gazdele vor putea să le ceară oaspeţilor să pună vasele murdare în chiuvetă, să adune prosoapele murdare şi să sorteze deşeurile şi ambalajele reciclabile.

De asemenea, gazdele nu mai pot restricţiona accesul la facilităţile enumerate în anunţ, cum ar fi aerul condiţionat, şi nici nu pot impune penalităţi. În plus, contractele sunt permise doar în anumite cazuri, cum ar fi atunci când este impus de lege sau de regulile unei asociaţii de locatari.

„Pentru a determina dacă o solicitare este rezonabilă, ne străduim să înţelegem contextul proprietăţii, inclusiv tipul de cazare sau şedere şi orice elemente locale relevante şi putem acorda excepţii de la liniile directoare generale”, clarifică Airbnb.

Interfaţa privitoare la regulamentul interior a fost modificată şi în prezent gazdele pot alege între şapte reguli standard: numărul maxim de oaspeţi, orele de linişte care trebuie respectate, dacă sunt permise sau nu evenimente şi şedinţele foto, prezenţa animalelor de companie, dacă este permis fumatul şi dacă proprietatea trebuie încuiată la plecare.

În ceea ce priveşte solicitările suplimentare, cele „care nu respectă noua politică vor fi semnalate în instrumentul de editare a anunţurilor”. Dacă gazda nu este de acord, poate face apel la platformă.

Editor : A.P.

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