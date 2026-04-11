„Ajunge cu războiul!” Papa Leon al XIV-lea, mesaj către liderii lumii care alimentează conflictele

Papa Leon. Foto. Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a criticat sâmbătă avântul politicienilor care întrețin războaie și a îndemnat lumea întreagă să îmbrățișeze pacea și să „creadă din nou în dragoste, în moderație și în politică onestă”, relatează AFP și Agerpres.

Într-una dintre cele mai virulente critici ale sale față de războaiele care cuprind planeta, în special în Orientul Mijlociu, suveranul pontif, care este american, a făcut apel la credință „pentru a înfrunta împreună acest moment dramatic al istoriei”.

„Ajunge cu idolatria de sine și a banului! Ajunge cu demonstrațiile de forță! Ajunge cu războiul! Adevărata forță se manifestă în slujirea vieții”, a spus Papa Leon al XIV-lea, într-o alocuțiune la Veghea de rugăciune pentru pace în Orientul Mijlociu, în Bazilica Sfântul Petru din Roma.

Deși rostite pe un ton măsurat, aceste afirmații ale suveranului pontif sunt unele dintre cele mai puternice critici ale sale până în prezent față de valul de conflicte care cuprinde planeta.

„Dragi frați și surori, există cu siguranță responsabilități imperative ce revin liderilor națiunilor. Către ei noi ne adresăm: Opriți-vă! Este timpul să faceți pace! Așezați-vă la masa dialogului și a medierii, nu la masa unde se planifică reînarmarea și unde se decid acțiuni criminale!”, a mai îndemnat Papa Leon al XIV-lea.

La fel cum a făcut și în alte alocuțiuni din trecut, el nu a numit în mod precis vreun politician sau vreo țară anume.

