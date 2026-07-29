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Ajutoare externe de 1 milion de dolari ar fi fost deturnate de foști oficiali din MAE ucrainean. Un fost ambasador în România, în vizor

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III Forum for Reconstruction of Zhytomyr Region
Oleksandr Bankov. Foto: Profimedia
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Biroul Național Anticorupție (NABU) a anunțat că a pus sub acuzare un fost înalt funcționar al Ministerului Afacerilor Externe pentru deturnarea sumei de 37 de milioane de grivne (1,28 milioane de dolari) din donații străine destinate sprijinirii Ucrainei. Potrivit biroului, fondurile au fost ulterior spălate de către funcționar și presupușii săi complici, scriu Hromadske și Kyiv Independent.

Mai precis, NABU l-a pus sub acuzare pe Oleksandr Bankov, care a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul ministerului în perioada 2020-2024, precum și pe un fost șef al cabinetului lui Bankov, care în prezent activează ca diplomat.

Înainte de a deveni secretar de stat în MAE de la Kiev, Oleksandr Bankov a fost ambasador al Ucrainei în România.

Printre alți suspecți se numără un colaborator al unui fost ministru de externe, directorul unei organizații neguvernamentale (ONG) și contabilul respectivei ONG, a precizat NABU, citat de Kyiv Independent.

„Membrii grupului au deturnat fonduri donate de cetățeni străini și alți donatori pentru a sprijini Ucraina la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei și au spălat banii prin centre de schimb valutar”, a precizat biroul.

„Potrivit anchetatorilor, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe i-a convins pe donatorii internaționali și pe personalul subordonat din cadrul misiunilor diplomatice ucrainene din străinătate să direcționeze asistența financiară către contul bancar al unei ONG aflate sub controlul său.”

Conform anchetei, fostul secretar de stat i-ar fi convins pe donatorii internaționali și pe angajații misiunilor diplomatice ucrainene din străinătate să vireze ajutoarele financiare într-un cont bancar al unei organizații neguvernamentale aflate sub controlul grupării.

O expertiză a stabilit că banii primiți de această organizație aveau, din punct de vedere juridic, statut de fonduri bugetare cu destinație aparte ale fondului special al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei. Ulterior, banii erau transferați în conturile unor persoane fizice autorizate și ale unor persoane juridice controlate de membrii grupării, după care ajungeau la centre de conversie financiară pentru a fi transformați în numerar.

Potrivit NABU, fondurile astfel spălate erau folosite pentru îmbogățirea personală a participanților la schema respectivă. Anchetatorii susțin că, pentru a crea aparența unei activități legale a organizației neguvernamentale, membrii grupării întocmeau scrisori fictive și semnau acorduri de finanțare în care introduceau informații false.

Până în prezent, ancheta a stabilit că au fost spălate fonduri în valoare totală de peste 37 de milioane de grivne (aproximativ 1,28 milioane de dolari la momentul comiterii faptelor). Printre persoanele vizate de anchetă se numără: organizatorul schemei - fostul secretar de stat în MAE (2020-2024); fost șef de cabinet al secretarului de stat, în prezent diplomat; consilierul unui fost ministru de externe și conducătorul organizației neguvernamentale implicate; contabilul organizației. Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a reacționat la anunțul privind punerea sub acuzare a fostului oficial.

„În cadrul MAE, a existat și există o toleranță zero față de orice activitate ilegală, inclusiv față de faptele de corupție. Ministerul nu a protejat niciodată persoanele suspectate. Informațiile publicate astăzi (luni, n.r.) de NABU de asemenea reprezintă rezultatul auditului intern al MAE și al cooperării instituției cu organele de drept" - au transmis reprezentanții ministerului.

Potrivit MAE, auditul intern a identificat, iar ulterior Serviciul de Audit de Stat a confirmat, indicii privind posibile abuzuri în administrarea fondurilor colectate în conturile deschise la începutul invaziei ruse la scară largă. Ministerul a precizat că a transmis aceste informații organelor de anchetă și că a oferit, respectiv continuă să ofere, tot sprijinul necesar în desfășurarea investigației.

Editor : M.C

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