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Video Al doilea atac major lansat de Rusia în ultimele 48 de ore: 9 morți și 27 de răniți la Kiev

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Pompierii intervin la fața locului, după atacurile rușilor din noaptea de vineri spre sâmbătă. Foto Serviciul de Urgență Telegram
Pompierii intervin la fața locului, după atacurile rușilor din noaptea de vineri spre sâmbătă. Foto: Serviciul de Urgență/Telegram
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Din articol
„Oamenii sunt blocați” Teroarea neîncetată a rachetelor rusești

Fumul a acoperit cerul deasupra Kievului, în timp ce mai multe explozii au zguduit orașul în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând victime și pagube clădirilor rezidențiale, după ce Rusia a lansat un atac mortal cu rachete balistice. Cel puțin nouă persoane au murit și alte 27 au fost rănite în urma atacului, printre care patru copii, au anunțat autoritățile, citate de Kyiv Independent.

Echipele de intervenție rapidă au salvat în total 105 persoane, a precizat Serviciul de Urgență al Statului.

Au fost semnalate incendii și pagube la clădiri rezidențiale și obiective industriale în cel puțin cinci cartiere ale orașului.

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Numai în cartierul Darnițkii, șapte persoane au fost ucise și alte 14 au fost rănite, printre care doi copii, a precizat Serviciul de Urgență al Statului.

Bombardamentul marchează al doilea atac de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei în 48 de ore.

Cel mai recent atac a început la aproximativ ora 01:33, ora locală, când o succesiune rapidă de explozii „foarte puternice” a zguduit capitala, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului. În timp ce exploziile zguduiau orașul, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că mai multe rachete balistice se îndreptau spre Kiev.

După mai puțin de o jumătate de oră, jurnaliștii de la Kyiv Independent au anunțat o nouă serie de explozii. Au urmat alte explozii în jurul orelor 2:16 și 3:20 dimineața.

Primarul Kievului, Vitali Klitciko, a îndemnat locuitorii să se adăpostească, afirmând că rachetele balistice rusești atacau orașul.

„Oamenii sunt blocați”

Atacul Rusiei a lovit clădiri rezidențiale și nerezidențiale, inclusiv apartamente, depozite, o spălătorie auto și o parcare, au declarat autoritățile locale.

În unele blocuri de locuințe, locuitorii au rămas blocați când locuințele lor au fost lovite de rachetele rusești.

Klitciko a raportat că resturile rachetelor au lovit o clădire cu cinci etaje din districtul Solomianskii, provocând un incendiu în curte și îngreunând evacuarea locuitorilor. „Oamenii sunt blocați”, a scris el pe Telegram.

Serviciul de Urgență al Statului a raportat ulterior că clădirea avariată s-a prăbușit parțial și a luat foc.

O situație similară a fost semnalată la locul unui atac din cartierul Șevcenkivskii, unde primarul a declarat că oamenii au rămas blocați după ce clădirea s-a prăbușit parțial. Serviciile de urgență se îndreaptă spre locul atacurilor, a spus Klitciko.

O clădire comercială și mai multe ambulanțe au fost incendiate în cartier, iar focul a fost stins între timp, a scris Serviciul de Urgență al Statului, adăugând că o persoană a fost rănită în cartier și că un alt incendiu a izbucnit „pe terenul unui studio de film și a fost stins”.

Klitciko a semnalat incendii în cartierele Holosiivskii, Darnitskii, Șevcenkivskii și Solomianskii din Kiev. Mai multe clădiri rezidențiale din capitală au fost lovite, a spus Klitciko.

Cartierul Darnitskii a suferit cele mai mari pierderi umane în urma atacului rusesc din timpul nopții asupra capitalei Ucrainei.

„Au fost semnalate incendii și daune structurale la o clădire administrativă și la o clădire comercială. Într-o altă locație, au luat foc vehicule, iar clădirile rezidențiale au fost avariate. Șapte persoane au fost ucise, iar alte 14 au fost rănite, inclusiv doi copii. Pompierii au stins incendiile”, a raportat Serviciul de Urgență al Statului.

Teroarea neîncetată a rachetelor rusești

Chiar în afara capitalei Ucrainei, alte două persoane au fost rănite în regiunea Kiev, a raportat Serviciul de Urgență al Statului.

În noaptea de 30 iulie, Rusia a lovit mai multe orașe din țară, inclusiv Lviv, situat în extremitatea vestică, cu drone și rachete, ucigând cel puțin opt persoane și rănind peste 50.

Atacul în masă a declanșat chiar alerte de raid aerian în estul Poloniei, după ce o rachetă rusă a căzut într-un câmp din regiunea Lublin.

În decurs de două zile, roiuri de rachete zburau din nou spre Kiev.

Rusia a țintit capitala Ucrainei cu salve de rachete balistice pe tot parcursul primăverii și verii anului 2026. Noua tactică a Moscovei în războiul său pe scară largă presupune copleșirea sistemelor de apărare aeriană deja suprasolicitate ale țării, provocând daune maxime cartierelor rezidențiale și obiectivelor culturale.

Atacurile cu rachete balistice sunt mai devastatoare și mai letale, întrucât puține arme pot doborî rachetele rusești de mare viteză „Zircon” și „Iskander”. Rachetele interceptoare „Patriot” rămân singura apărare eficientă — iar stocurile Ucrainei s-au epuizat.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi va acorda Ucrainei o licență pentru a-și produce propriile rachete Patriot, dar și-a retras oferta în timpul unei ședințe a Cabinetului, cu câteva ore înainte ca ultimul atac cu rachete balistice al Rusiei să lovească Kievul.

„Nu am fost de acord cu asta”, a spus el. „Discutăm despre asta, dar este dificil să cedăm acest tip de tehnologie.”

Editor : M.C

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