Al doilea proces privind moartea lui Maradona se deschide în Argentina, după anularea primului în 2025

O durere trăită constant şi întrebări încă fără răspuns: circumstanţele morţii lui Diego Maradona revin marţi în faţa sistemului judiciar argentinian pentru un al doilea proces, după anularea primului din 2025 din cauza implicării unui judecător într-un film documentar pregătit în secret.

A murit „Zeul” Maradona, idol al fotbalului argentinian - niciodată detronat în inimile multora, nici măcar de Lionel Messi - când trupul său, măcinat de excese şi dependenţe, a cedat inevitabil? Sau echipa medicală care îl supraveghea a eşuat, poate cu bună ştiinţă?

Aceste îndoieli se află acum în faţa unui tribunal federal din San Isidro, la nord de Buenos Aires, unde şapte profesionişti din domeniul sănătăţii (un medic, un psihiatru, un psiholog şi asistente medicale) vor fi judecaţi timp de cel puţin trei luni, cu două audieri pe săptămână, scrie News.ro. Aceştia sunt urmăriţi penal pentru „omucidere cu rea-intenţie”, adică neglijenţă comisă ştiind că ar putea duce la moarte. Aceştia riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare.

Diego Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, din cauza unei crize cardiorespiratorii cuplată cu edem pulmonar, singur în patul său, la o reşedinţă privată, unde se recupera după o neurochirurgie pentru un hematom subdural.

Acuzarea susţine că echipa medicală este vinovată de „o spitalizare la domiciliu fără precedent”, marcată de „o serie de improvizaţii, gestionare defectuoasă şi neglijenţă”.

Inculpaţii neagă orice responsabilitate pentru deces, ascunzându-se în spatele rolurilor lor separate. „Rolul şi responsabilitatea mea au fost în concordanţă cu profesia mea de psihiatru şi am acţionat întotdeauna cu convingerea absolută că ceea ce făceam era corect şi în interesul superior al pacientului”, a pledat în instanţă psihiatrul Agustina Cosachov.

Pentru procurorul Patricio Ferrari, „eşecul primului proces, faptul că apărarea a descifrat metodele noastre, ne-a obligat să ne schimbăm strategia, dar întotdeauna cu convingerea fermă că vom preveni impunitatea celor responsabili”.

Primul proces a fost declarat anulat în mai 2025, după peste 20 de audieri pe parcursul a trei luni şi 44 de martori audiaţi, deoarece una dintre cele trei judecătoare, Julieta Makintach, colaborase, fără ştirea tuturor, la producerea unui miniserial documentar despre caz, în care a jucat şi ea. Între timp, ea a fost înlăturată de pe banca de judecată. Noul proces va fi prezidat de un nou complet de judecată.

Cu toate acestea, aceste diverse audieri au scos la iveală deficienţe serioase legate de sfârşitul vieţii campionului din 1986, în special în ceea ce priveşte oportunitatea spitalizării la domiciliu pentru convalescenţă într-o reşedinţă cu echipament medical evident inadecvat - fără oxigen, fără fluide intravenoase, fără monitor cardiac - şi nivelul urmăririi medicale.

Potrivit medicilor care au efectuat autopsia, Diego Maradona a fost în agonie timp de „cel puţin 12 ore” înainte de a fi găsit pe patul de moarte, rigor mortis sugerând că era mort de două ore.

Primul proces a ridicat şi întrebarea cine lua deciziile în cercul apropiat al vedetei: fiicele sale şi un fost partener au susţinut că au fost ţinuţi în întuneric şi subinformaţi de echipa medicală. În ce scop? Fernando Burlando, avocatul Dalmei şi Gianinnei, fiicele cele mai mari ale fotbalistului, a vorbit despre „asasinat” la începutul procesului şi a făcut aluzie la un „interes financiar” al unor terţe părţi în moartea sa. Se aşteaptă ca toate aceste întrebări să fie abordate în timpul procesului, iar verdictul ar urma să fie pronunţat în următoarele săptămâni.

Editor : A.P.