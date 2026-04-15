Al doilea „șoc chinez”: valul de produse de înaltă tehnologie care va schimba lumea. Industria Europei riscă să „dispară peste noapte”

Economia globală a suferit primul „șoc chinez” acum 20 de ani, când un val de produse ieftine a distrus modelul de afaceri al producătorilor din economiile avansate, a lăsat milioane de oameni fără joburi și a alimentat nemulțumirea publicului, ducând la ascensiunea unor populiști precum Donald Trump. Acum, are loc un al doilea șoc care amenință și mai grav partenerii comerciali ai Chinei: un asalt asupra producției de bunuri de înaltă calitate, se arată într-o analiză Financial Times.

Senzorul produs de Huang Xian, care detectează scurgerile de curent și este o piesă importantă de siguranță în sistemele de încărcare a mașinilor electrice, este un exemplu reprezentativ pentru nivelul înalt al inovației și pentru realizările importante din sectorul high-tech al Chinei.

Aparatul reflectă și un trend care produce pagube serioase în rândul producătorilor de bunuri de înaltă calitate din întreaga lume, spre disperarea guvernelor din Asia, Europa și nu numai.

Boomul mașinilor electrice l-a ajutat pe Huang să vândă 10 milioane de senzori pe an, de la 20.000 în 2019, când compania sa a intrat pe piață. La acea vreme, produsul său era unul de nișă, fiind furnizat doar de câteva companii din Germania și Elveția.

Compania lui Huang a reușit să reducă prețul senzorilor la jumătate față de produsele vândute de rivalii săi din Europa. Tot mai multe companii din China au început să vândă acești senzori, iar prețurile au continuat să scadă până când grupurile europene au ieșit de tot de pe piață.

Traiectoria companiei lui Huang scoate în evidență transformarea industriei și a comerțului global, pe măsură ce companiile chinezești extraordinar de competitive au ajuns să domine tot mai multe industrii, într-un ritm amețitor.

Companiile chinezești vând tot mai multe produse de calitate la prețuri imposibil de egalat pentru restul lumii.

„Companiile care pot supraviețui în China sunt imbatabile oriunde în lume”

Competiția internă acerbă, capacitatea mare de producție, numărul mare de ingineri disponibili și subvențiile extrem de generoase din China au dat naștere unor companii care au ajuns lideri de piață în domenii precum mașini electrice, panouri solare, baterii și turbine eoliene - o listă tot mai lungă de sectoare ale producției avansate.

Dar aceleași forțe care au ajutat aceste companii să se dezvolte tind, de asemenea, să genereze supraproducție, profituri tot mai mici pe plan intern, inundarea piețelor globale cu produse ieftine și alimentarea tensiunilor comerciale.

„Companiile care pot supraviețui în China sunt imbatabile oriunde în lume”, a spus Huang He, un investitor chinez. Fondatorii de companii din China trebuie „să folosească toate mijloacele necesare” pentru a supraviețui, ceea ce creează acest nivel de competitivitate de neegalat.

„China este plină de ingineri – obstacolele tehnologice durează între șase luni și un an, maxim”, a mai spus Huang He.

Țările străine privesc cum companiile chinezești vând produse de calitate la prețuri imposibil de egalat. După ce a generat un surplus comercial care a depășit pragul de 1 trilion de dolari în 2025, China și-a mărit exporturile cu aproape 15% față de anul trecut în primele trei luni ale anului 2026.

SUV-ul Jaecoo 7 a devenit cea bine vândută mașină în Marea Britanie în luna martie, cu un preț de pornire de 29.000 de lire sterline.

Emmanuel Macron: O „chestiune de viață și de moarte” pentru producătorii din Europa

Președintele francez Emmanuel Macron, unul dintre liderii europeni care au vizitat Beijingul în ultimele șase luni, nu a ezitat să vorbească despre pericolul produselor de înaltă calitate care au inundat piața europeană – o „chestiune de viață și de moarte” pentru producătorii din Europa.

„Din 2018, întreg lanțul de aprovizionare al Chinei s-a transformat”, a spus directorul executiv al Nio, una dintre mărcile de lux din China, care a explicat că acum se vând de 100 de ori mai multe mașini electrice noi, iar costul tuturor pieselor a scăzut „imens” de mult.

Dar, cu toate că producția continuă să crească, companiile din China obțin profituri tot mai mici și, în unele cazuri, înregistrează chiar și pierderi.

„Înainte, puteai să te concentrezi doar asupra fabricării produselor”, a spus și Huang. „Acum, toată lumea se află într-o stare confuză și se întreabă ce se întâmplă cu adevărat, de ce am fost atrași într-o spirală descendentă.”

În ciuda presiunilor din partea Washingtonului, puțini se așteaptă ca Beijingul să își reechilibreze economia și să își schimbe politica privind exporturile.

O percepție ideologică de neclintit la vârful ierarhiei politice din China

Problema dezechilibrelor globale nu este limitată doar la China. Stabilitatea pe termen lung a economiei mondiale este amenințată în egală măsură de deficitul de cont curent al Statelor Unite și de nevoile de reducere a deficitului bugetar, de a face economii și de a reduce dependența de investițiile străine.

Cu toate că președintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping luna viitoare ca să îi ceară Chinei să își reechilibreze economia, puțini se așteaptă ca Beijingul să își schimbe politica pentru a nu se mai baza așa de mult pe exporturi.

Există o percepție ideologică de neclintit la vârful ierarhiei politice din China care „favorizează producția în detrimentul consumului”, potrivit lui Daleep Singh, fost consilier de la Casa Albă în timpul administrației Biden.

„China va continua să se bazeze pe restul lumii să absoarbă excesul său de producție, pentru că costul politic al încurajării consumului intern este prea mare”, a mai spus Singh.

„Trebuie să oprim cilindrul compactor al Chinei”

Primul șoc chinez a avut un efect mai variat în Europa întrucât electronicele, mobila și aparatele de larg consum ale Beijingului nu intrau în competiție directă cu industriile europene de bază, precum industria auto din Germania.

Acum, însă, acea siguranță a dispărut. Explozia exporturilor din China în primele trei luni ale anului 2026 a fost alimentată în primul rând de mărfurile care au ajuns în UE – cu 21,1% mai multe – și în Asia de Sud-Est – cu 20,5% mai multe – în ciuda scăderii exporturilor către SUA.

„Trebuie să oprim cilindrul compactor al Chinei sau să îl încetinim pentru ca industria noastră să nu dispară peste noapte”, a spus Jeromin Zettelmeyer, șef al institutului Bruegel, referindu-se la capacitatea de producție a Europei și a partenerilor ei.

„Dar nu o putem face într-un mod incompatibil cu continuarea dominației chineze în producția globală pe termen lung. Avem nevoie de o combinație între a atenua lovitura și a ne adapta la ea.”

