Al treilea atac într-o şcoală din Polonia, în mai puţin de o săptămână: 3 oameni au fost răniți

O femeie în vârstă de 21 de ani a rănit sâmbătă trei persoane în interiorul unei instituţii de învăţământ din Varşovia, acesta fiind al treilea atac într-o şcoală din Polonia în mai puţin de o săptămână, în ciuda faptului că poliţia a făcut zeci de arestări şi a verificat circa 50.000 de şcoli după precedentele două atacuri, relatează The Associated Press (AP) și News.ro.

Atacatoarea a folosit un „obiect periculos” pentru a ataca o tânără de 17 ani şi a rănit în final încă două persoane, în vârstă de 17 şi, respectiv, 24 de ani, a declarat pentru AP Jakub Filipiak, purtător de cuvânt al poliţiei din Varşovia. Niciuna dintre răni nu pune viaţa victimelor în pericol.

Poliţia nu a identificat instituţia de învăţământ, dar a precizat că aceasta era deschisă sâmbătă, deoarece este o instituţie de învăţământ superior.

Atacatoarea nu le cunoştea pe niciuna dintre victime, a precizat poliţia.

Atacul a avut loc după ce, sâmbătă, poliţia anunţase că a reţinut 76 de persoane în toată Polonia şi a verificat aproape 50.000 de şcoli la nivel naţional, ca parte a eforturilor de prevenire a altor acte de violenţă, în urma celor două atacuri care au avut loc în şcoli miercuri şi joi.

Vineri, şcolile din toată Polonia şi-au intensificat măsurile de securitate, unele suspendând cursurile. Mulţi părinţi au preferat să-şi ţină copiii acasă, deşi poliţia a desfăşurat patrule la instituţiile de învăţământ, după cele două atacuri care au provocat moartea unei persoane şi rănirea altor câteva, printre care şi copii.

Miercuri, un elev de 19 ani de la o şcoală profesională din provincia Mazovia, din centrul Poloniei, a atacat colegi, profesori şi trecători cu un obiect ascuţit, rănind nouă persoane înainte de a fugi şi de a fi arestat ulterior în apropiere. A doua zi, un adolescent de 15 ani a ucis o îngrijitoare şi a rănit alte două persoane adulte într-un atac cu cuţitul la fosta sa şcoală primară din aceeaşi provincie.

Atacurile, ambele comise de cetăţeni polonezi, au şocat o ţară în care violenţa şcolară comisă de minori este un fenomen nou.

Online-ul și „vinerea sângeroasă”

Până joi seara, zvonurile conform cărora atacurile ar fi fost coordonate şi că ar urma să aibă loc şi altele în ziua culminantă, supranumită „Vinerea sângeroasă”, erau răspândite în grupurile online ale părinţilor şi de către mass-media mainstream.

Astfel, 59 de şcoli au suspendat preventiv cursurile vineri în toată Polonia, majoritatea în regiunea Mazovia, unde se află şi capitala Varşovia. Directorii şcolilor au trimis mesaje prin care anunţau măsuri de securitate sporite, inclusiv personal suplimentar amplasat la intrări şi verificări voluntare ale rucsacurilor.

„Nu vom face niciun compromis în această privinţă. Siguranţa tinerilor este cel mai important lucru”, a declarat ministrul de interne, Marcin Kierwiński.

Printre cei reţinuţi vineri se numără un băiat de 14 ani dintr-un cartier din centrul Varşoviei, care a fost găsit în posesia unui cuţit cu lamă ascunsă şi a 11 petarde, precum şi un adolescent de 16 ani dintr-un alt cartier al Varşoviei, care a venit la şcoală cu un cuţit tip „fluture” în rucsac. Alţii au postat online fotografii cu cuţite, şi-au ameninţat colegii sau au ameninţat cu atacuri asupra şcolilor.

Până în prezent, a declarat guvernul, nu s-au găsit dovezi că ar fi în curs o provocare pe internet care să promoveze atacurile în şcoli. De asemenea, nu există nicio confirmare oficială că cele două atacuri ar fi legate între ele. Ambii autori se află în arest.

Părinţii din toată Polonia trebuie acum să se informeze rapid despre cum să discute cu copiii lor despre violenţa în şcoli. Autorităţile afirmă că măsurile suplimentare de securitate în şcoli vor continua şi că vor fi organizate cursuri de pregătire pentru situaţii de criză.

Guvernul liberal a promis, de asemenea, să-şi accelereze eforturile pentru adoptarea unui proiect de lege care să blocheze conţinutul dăunător de pe internet. „Dacă acel agresor minor ar fi transmis în direct online crima astăzi, nu am fi putut bloca acel conţinut, deoarece nu ni s-a acordat acest instrument legal”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

După ce a rănit trei adulţi în atacul de joi, adolescentul de 15 ani, care purta o cameră pentru a-şi înregistra acţiunile, a fost în cele din urmă imobilizat de directorul şcolii, Krzysztof Ochmański. Acesta le-a spus ulterior reporterilor că a existat un moment în care băiatul părea să-şi dea seama de gravitatea faptelor sale şi a spus că nu mai vrea să facă asta. „Odată ce am stabilit contactul, mi-a cerut ajutorul”, a povestit Ochmański. „S-a ajuns la punctul în care voia să fie îmbrăţişat”, a povestit el.

Editor : A.P.