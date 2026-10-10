Live TV

Al treilea atac într-o şcoală din Polonia, în mai puţin de o săptămână: 3 oameni au fost răniți

Data publicării:
N13 ATAC CUTIT POLONIA VO 071026_00341
Echipaje de poliție și ambulanțe, mobilizate în urma atacului produs la o școală din Polonia. Foto: captură video Moja Ostrołęka
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Online-ul și „vinerea sângeroasă”

O femeie în vârstă de 21 de ani a rănit sâmbătă trei persoane în interiorul unei instituţii de învăţământ din Varşovia, acesta fiind al treilea atac într-o şcoală din Polonia în mai puţin de o săptămână, în ciuda faptului că poliţia a făcut zeci de arestări şi a verificat circa 50.000 de şcoli după precedentele două atacuri, relatează The Associated Press (AP) și News.ro.

Atacatoarea a folosit un „obiect periculos” pentru a ataca o tânără de 17 ani şi a rănit în final încă două persoane, în vârstă de 17 şi, respectiv, 24 de ani, a declarat pentru AP Jakub Filipiak, purtător de cuvânt al poliţiei din Varşovia. Niciuna dintre răni nu pune viaţa victimelor în pericol.

Poliţia nu a identificat instituţia de învăţământ, dar a precizat că aceasta era deschisă sâmbătă, deoarece este o instituţie de învăţământ superior.

Atacatoarea nu le cunoştea pe niciuna dintre victime, a precizat poliţia.

Atacul a avut loc după ce, sâmbătă, poliţia anunţase că a reţinut 76 de persoane în toată Polonia şi a verificat aproape 50.000 de şcoli la nivel naţional, ca parte a eforturilor de prevenire a altor acte de violenţă, în urma celor două atacuri care au avut loc în şcoli miercuri şi joi.

Vineri, şcolile din toată Polonia şi-au intensificat măsurile de securitate, unele suspendând cursurile. Mulţi părinţi au preferat să-şi ţină copiii acasă, deşi poliţia a desfăşurat patrule la instituţiile de învăţământ, după cele două atacuri care au provocat moartea unei persoane şi rănirea altor câteva, printre care şi copii.

Miercuri, un elev de 19 ani de la o şcoală profesională din provincia Mazovia, din centrul Poloniei, a atacat colegi, profesori şi trecători cu un obiect ascuţit, rănind nouă persoane înainte de a fugi şi de a fi arestat ulterior în apropiere. A doua zi, un adolescent de 15 ani a ucis o îngrijitoare şi a rănit alte două persoane adulte într-un atac cu cuţitul la fosta sa şcoală primară din aceeaşi provincie.

Atacurile, ambele comise de cetăţeni polonezi, au şocat o ţară în care violenţa şcolară comisă de minori este un fenomen nou.

Online-ul și „vinerea sângeroasă”

Până joi seara, zvonurile conform cărora atacurile ar fi fost coordonate şi că ar urma să aibă loc şi altele în ziua culminantă, supranumită „Vinerea sângeroasă”, erau răspândite în grupurile online ale părinţilor şi de către mass-media mainstream.

Astfel, 59 de şcoli au suspendat preventiv cursurile vineri în toată Polonia, majoritatea în regiunea Mazovia, unde se află şi capitala Varşovia. Directorii şcolilor au trimis mesaje prin care anunţau măsuri de securitate sporite, inclusiv personal suplimentar amplasat la intrări şi verificări voluntare ale rucsacurilor.

„Nu vom face niciun compromis în această privinţă. Siguranţa tinerilor este cel mai important lucru”, a declarat ministrul de interne, Marcin Kierwiński.

Printre cei reţinuţi vineri se numără un băiat de 14 ani dintr-un cartier din centrul Varşoviei, care a fost găsit în posesia unui cuţit cu lamă ascunsă şi a 11 petarde, precum şi un adolescent de 16 ani dintr-un alt cartier al Varşoviei, care a venit la şcoală cu un cuţit tip „fluture” în rucsac. Alţii au postat online fotografii cu cuţite, şi-au ameninţat colegii sau au ameninţat cu atacuri asupra şcolilor.

Până în prezent, a declarat guvernul, nu s-au găsit dovezi că ar fi în curs o provocare pe internet care să promoveze atacurile în şcoli. De asemenea, nu există nicio confirmare oficială că cele două atacuri ar fi legate între ele. Ambii autori se află în arest.

Părinţii din toată Polonia trebuie acum să se informeze rapid despre cum să discute cu copiii lor despre violenţa în şcoli. Autorităţile afirmă că măsurile suplimentare de securitate în şcoli vor continua şi că vor fi organizate cursuri de pregătire pentru situaţii de criză.

Guvernul liberal a promis, de asemenea, să-şi accelereze eforturile pentru adoptarea unui proiect de lege care să blocheze conţinutul dăunător de pe internet. „Dacă acel agresor minor ar fi transmis în direct online crima astăzi, nu am fi putut bloca acel conţinut, deoarece nu ni s-a acordat acest instrument legal”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

După ce a rănit trei adulţi în atacul de joi, adolescentul de 15 ani, care purta o cameră pentru a-şi înregistra acţiunile, a fost în cele din urmă imobilizat de directorul şcolii, Krzysztof Ochmański. Acesta le-a spus ulterior reporterilor că a existat un moment în care băiatul părea să-şi dea seama de gravitatea faptelor sale şi a spus că nu mai vrea să facă asta. „Odată ce am stabilit contactul, mi-a cerut ajutorul”, a povestit Ochmański. „S-a ajuns la punctul în care voia să fie îmbrăţişat”, a povestit el.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
1
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
2026-10-08-4416
2
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Colaj foto Profimedia
3
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
mintia
4
Prima turbină pe gaz a centralei Mintia a fost pornită. Bolojan: „Mai multă energie...
kelemen hunor inquam
5
Kelemen Hunor: Anticipatele nu schimbă absolut nimic în bine. În jurul partidului AUR se...
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Digi Sport
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avioane f-16 polonia
Polonia a mobilizat avioane militare, în timp ce Rusia a lansat noi atacuri asupra vestului Ucrainei. Stare de alertă joi seara
donald trump profimedia
Trump afirmă că SUA nu vor ataca Iranul înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie
Political map of Moldova, with a focus on the Ukraine and Black Sea area
Trei organizații ale românilor din Ucraina cer intervenția Bucureștiului pentru protejarea școlilor cu predare în limba română
Bulgaria Election
Liderul opoziției din Bulgaria afirmă că nava sufundată în Marea Neagră ar fi putut transporta trupe
donald tusk sustine o alucutiune
Donald Tusk denunță un „cult al violenței” în rândul tinerilor, după atacurile cu cuțitul din școlile poloneze
Recomandările redacţiei
Kaja Kallas
„Îi oferă venituri suplimentare pentru a-şi duce războiul”. Reacția...
centrala nucleara de la cernavoda
Măsuri de urgență luate de Apele Române pentru Centrala Nucleară...
elena mateescu, sefa anm
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit...
raluca turcan
Raluca Turcan îl atacă pe Nicuşor Dan: De ce a vrut să rupă PNL, dar...
Ultimele știri
Mesajul transmis de primarul Ankarei, după ce Ciprian Ciucu i-a arătat Bucureștiul: „Are o arhitectură impresionantă”
Christa Pike a fost externată din spital și dusă înapoi la închisoare. Mesajul transmis de avocații femeii
Un individ înarmat a ucis opt persoane, apoi s-a sinucis, într-un oraş din nordul statului Pennsylvania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii încep să vină pentru 4 zodii după 10 octombrie 2026. Următoarele șase luni le pot schimba viața
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult...
Fanatik.ro
Detaliul care anunță debutul lui Reghe 3.0! Ce au în comun primele două mandate ale lui Reghecampf la FCSB
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Problema cu care s-ar putea confrunta FCSB după venirea lui Reghecampf! A apărut deja prima „victimă”: „Știm...
Adevărul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Șefa ANM, reacție după dezvăluirile Dianei Buzoianu legate de cumpărăturile de lux: "În 12 august am depus o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ea este românca abordată de Lamine Yamal: "Iubitul meu mi-a zis să-i scriu"
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Halle Berry și Olivier Martinez. El o acuză că l-a agresat pe fiul lor, ea dă replica: "Eu sunt...
Adevarul
De ce evită Nicușor Dan să-l desemneze pe Sorin Grindeanu premier. Explicaţiile unui expert în economie...
Newsweek
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
Digi FM
George Clooney, eclipsat de eleganța soției sale. Amal, spectaculoasă într-o rochie strălucitoare, cu umerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământ şi Marte sunt vecine, dar s-au format în mod diferit. „O adevărată muncă de detectiv să afli ce s-a...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Brooke Shields, în costum de baie fără bretele, la 61 de ani: "Cea mai frumoasă din lume". S-a aventurat în...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”