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Alarmele răsună în Ucraina: explozii puternice la Kiev, în timpul nopții. Șapte persoane au fost rănite în Zaporojie

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Foto: Profimedia
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Mai multe explozii consecutive au fost auzite la Kiev în noaptea de miercuri spre joi, potrivit jurnaliștilor de la The Kyiv Independent aflați la fața locului. O alertă de raid aerian a fost în vigoare în cea mai mare parte a Ucrainei, cu excepția regiunilor vestice.

Cel puțin șase explozii au fost auzite în capitală în decurs de aproximativ un minut. Două dintre ele s-au auzit de la distanță, în timp ce celelalte au fost puternice și s-au auzit în centrul Kievului, fragmente au fost găsite în districtele Podilskyi și Shevchenkivskyi din oraș.

Explozii au fost raportate și în orașul Odesa, din sudul țării, precum și în Zaporojie. Cel puțin șapte persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în atacul asupra orașului Zaporojie și a districtelor din împrejurimi, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov într-o postare pe Telegram.

Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a declarat că atacul din timpul nopții a avariat infrastructura, o instituție de învățământ și un bloc de locuințe din oraș. Până la ora locală 07:00 nu fuseseră raportate victime.

Cu o zi înainte, forțele ruse au lansat 163 de drone asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 132 dintre acestea în nordul, sudul și estul țării. Celelalte drone au lovit 18 locații, în timp ce fragmente provenite de la dronele interceptate au căzut în alte trei zone.

Editor : C.S.

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