Albania taie accesul la TikTok. Opoziția consideră măsura „un atac asupra libertății de exprimare”

Platforma TikTok nu va mai fi accesibilă în Albania începând din zilele următoare, în urma unei decizii luate în decembrie de guvernul albanez de interzicere a acestei platforme, după decesul unui adolescent, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Opoziția a criticat măsura guvernului, considerând-o un atac asupra libertății de exprimare. Partidele de opoziție au anunțat organizarea unui protest pe 15 martie, considerând interdicția drept „un act de intoleranță față de gândirea liberă”.

"Autorităţile competente, în cooperare cu furnizorii de servicii de acces la internet şi platformele digitale, vor lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei în zilele următoare sau în decurs de o săptămână", a declarat ministrul albanez al Educaţiei, Ogerta Manastirliu.



Interdicţia a fost anunţată pentru prima dată de premierul Edi Rama în decembrie, la mai puţin de o lună după ce un elev în vârstă de 14 ani a fost ucis într-o încăierare în apropierea unei şcoli din capitala Tirana, altercaţie survenită după un conflict pe reţelele sociale.



Decesul adolescentului a provocat în Albania o dezbatere între părinţi, psihologi şi instituţii de învăţământ despre impactul reţelelor de socializare asupra tinerilor.



Într-un mesaj postat joi pe reţeaua de socializare X, premierul Rama a spus că se desfăşoară în continuare discuţii cu TikTok, după consultarea a mii de părinţi şi profesori.



"Decizia de a închide temporar TikTok este, pe de o parte, o decizie luată în urma unei vaste consultări a 65.000 de părinţi şi profesori, iar pe de altă parte este o decizie care a fost luată odată ce au fost garantate capacităţile tehnice necesare", a mai spus premierul albanez.



"Am iniţiat un dialog foarte pozitiv cu TikTok, ai cărui reprezentanţi vor veni în curând în Albania pentru a ne prezenta o serie de măsuri menite să amelioreze securitatea copiilor, inclusiv în limba albaneză", a adăugat Edi Rama.

TikTok nu a răspuns imediat solicitării de a comenta decizia autorităților albaneze. Când prim-ministrul Edi Rama a anunțat în decembrie că intenționează să închidă platforma de socializare, TikTok a cerut „clarificări urgente din partea guvernului albanez” cu privire la cazul adolescentului înjunghiat.

Aplicaţia TikTok este foarte populară în rândul tinerilor din întreaga lume, atraşi de filmuleţele sale scurte ce pot fi derulate neîntrerupt. Această platformă îşi depăşeşte toţi concurenţii prin capacitatea sa de a capta atenţia. Până în anul 2024, utilizatorii de Android o foloseau în medie 34 de ore lunar, potrivit unui raport al agenţiei de creativitate socială We Are Social. TikTok are peste un miliard de utilizatori activi în întreaga lume.

